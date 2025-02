CARNAVAL

Baile da Vogue reúne famosos em evento glamuroso no Rio; confira os looks

Celebridades desfilam no Copacabana Palace com produções glamourosas no evento mais aguardado do ano

H Heider Sacramento

Publicado em 23 de fevereiro de 2025 às 21:25

Baile teve o tema "Voguelândia: O Fantástico Mundo da Moda" Crédito: Reprodução/Vogue

No último sábado (23), o Baile da Vogue, realizado no Copacabana Palace, no Rio de Janeiro, encantou os convidados com luxo, glamour e moda de alto nível. Com o tema "Voguelândia: O Fantástico Mundo da Moda", o evento reuniu diversas personalidades, que arrasaram em seus looks, criando um desfile de estilos e referências. Entre os presentes estavam Sabrina Sato, Deborah Secco, João Vicente de Castro, Zé Loreto, Iza e muitos outros famosos, todos com visuais deslumbrantes. >

De acordo com a Vogue, organizadora da festa, o objetivo de 2025 foi celebrar a moda em sua forma mais pura, destacando figuras extraordinárias e ícones de estilo. "Uma noite inspirada por figuras extraordinárias, ícones de estilo, momentos históricos da indústria e homenagens a fashionistas que marcaram gerações", declarou a marca.>

Sabrina Sato >

Famosa por suas produções impactantes, Sabrina Sato surpreendeu com uma fantasia de serpente, fazendo uma releitura de uma famosa foto de Nastassja Kinski para a Vogue US de 1981, registrada pelo ícone Richard Avedon. "Essa foto representa a liberdade e ousadia que a Vogue e a moda sempre me instigaram", afirmou a apresentadora, que se inspirou na figura bíblica de Eva. >

Ana Clara >

A apresentadora Ana Clara optou por um visual deslumbrante, com muito brilho e joias para marcar sua estreia no Baile da Vogue. "Dripping in jewels pro meu primeiro Baile da Vogue", celebrou ela, fazendo sua entrada com estilo.>

Ana Clara Crédito: Hugo Barbieri

Deborah Secco >

Deborah Secco também foi uma das estrelas da noite, com um look transparente de estrelas, que representava a 'Dedélândia'. A atriz aproveitou a oportunidade para falar sobre seu compromisso com a sororidade feminina. "Sempre homenageio as mulheres, pois acredito muito na força da sororidade feminina. Gosto de ressaltar o brilho único de cada uma, seja nas figuras reais ou nas personagens que interpreto", explicou.>

Erika Hilton e a homenagem a Beyoncé>

A Deputada Federal Erika Hilton brilhou com um visual inspirado no primeiro álbum de Beyoncé, celebrando os 50 anos da Vogue. "Para festejar os 50 anos da Vogue, não poderia ter escolhido nada mais celebrativo do que o 1° álbum do ano da minha maior inspiração", afirmou ela, destacando a importância da cantora em sua vida e carreira.>

Ticiane Pinheiro escolheu um vestido branco clássico, inspirado na personagem Carrie Bradshaw de Sex and the City, para celebrar os 50 anos da Vogue. Já Silvia Braz, influenciadora e referência de estilo, apostou em um look inspirado na eterna diva do pop, Cher. "Ícone do pop, uma lenda na indústria musical e referência absoluta na moda. Minha musa fashion, Cher, é a inspiração de hoje", disse Silvia.>

Iza e a recriação de Cher>