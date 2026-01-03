Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Britânico que caminhou por 27 anos ao redor do mundo teme nadar último trecho até a Inglaterra

Karl Bushby aguarda autorização para atravessar o Eurotúnel; sem aval, travessia do Canal da Mancha a nado vira plano B

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 3 de janeiro de 2026 às 16:39

Karl Bushby
Karl Bushby Crédito: Reprodução

Prestes a concluir uma jornada iniciada em 1998, o britânico Karl Bushby, de 56 anos, vive a apreensão de não conseguir vencer o último obstáculo de sua travessia a pé ao redor do mundo. Depois de percorrer cerca de 58 mil quilômetros caminhando por diferentes continentes, o ex-paraquedista depende agora de uma autorização para atravessar o Eurotúnel e chegar finalmente à Inglaterra.

Bushby partiu do Chile com destino final em Hull, no norte da Inglaterra, comprometido a não usar nenhum meio de transporte mecanizado durante todo o percurso. As regras que ele próprio estabeleceu ao iniciar a aventura impedem o uso de balsas ou trens, o que torna a travessia do Canal da Mancha um dos maiores dilemas de toda a jornada.

Karl Bushby

Karl Bushby por Reprodução
Karl Bushby por Reprodução
Karl Bushby por Reprodução
Karl Bushby por Reprodução
Karl Bushby por Reprodução
Karl Bushby por Reprodução
1 de 6
Karl Bushby por Reprodução

Atualmente na Hungria, ele aguarda a resposta das autoridades responsáveis pelo túnel de serviço do Eurotúnel. Caso o pedido seja negado, a alternativa extrema seria atravessar o Canal da Mancha a nado. “Ainda não entramos em contato oficialmente. Tenho uma carta pronta para enviar, só preciso encontrar a pessoa certa”, afirmou à imprensa britânica. O aventureiro diz estar confiante, mas admite a incerteza. “Não sei o quão difícil será conseguir essa permissão.”

Leia mais

Imagem - VÍDEO: Funcionário da Disney fica ferido após evitar tragédia com plateia em atração de Indiana Jones

VÍDEO: Funcionário da Disney fica ferido após evitar tragédia com plateia em atração de Indiana Jones

Imagem - Anjo da Guarda anuncia grande livramento para 2 signos neste fim de semana e pede: não ignore os sinais

Anjo da Guarda anuncia grande livramento para 2 signos neste fim de semana e pede: não ignore os sinais

Imagem - Por que a Mega da Virada arrecadou R$ 3 bilhões e só repassou R$ 1 bilhão? Veja para onde vai o resto do dinheiro

Por que a Mega da Virada arrecadou R$ 3 bilhões e só repassou R$ 1 bilhão? Veja para onde vai o resto do dinheiro

Travessias extremas já marcaram a jornada

Ao longo de quase três décadas na estrada, Karl Bushby enfrentou desafios considerados improváveis. Para contornar restrições geopolíticas, nadou mais de 270 quilômetros pelo Mar Cáspio, em uma travessia que durou 31 dias entre o Cazaquistão e o Azerbaijão. Também precisou enfrentar trechos gelados do Estreito de Bering, ligando a Ásia à América do Norte.

Apesar da experiência com águas abertas, a possibilidade de cruzar o Canal da Mancha não o tranquiliza. “É um tipo diferente de água, muito mais fria. Espero nunca ter que pensar seriamente nisso”, disse, em tom de brincadeira, ao afirmar que nadar seria a última opção.

Ao se aproximar do destino final, Bushby reconhece que o encerramento da caminhada traz sentimentos mistos. “É assustador. O propósito da minha vida nos últimos 27 anos vai acabar de forma abrupta”, afirmou. Segundo ele, a jornada lhe deu uma visão ampla das culturas ao redor do mundo e mostrou que, apesar das diferenças aparentes, a receptividade entre os povos foi uma constante.

Com a chegada iminente à Inglaterra e à casa da mãe, o aventureiro admite que o maior desafio pode começar após o fim da caminhada. “Tenho algumas ideias para o futuro, mas ainda não sei como será a vida fora da estrada”, disse. Depois de quase três décadas em movimento, Karl Bushby se prepara para enfrentar uma etapa inédita, a de parar.

Tags:

Karl Bushby

Mais recentes

Imagem - Chega de adiar: Hoje (3 de janeiro) marca um dia de virada para 4 signos, e a ficha finalmente começa a cair

Chega de adiar: Hoje (3 de janeiro) marca um dia de virada para 4 signos, e a ficha finalmente começa a cair
Imagem - Jaques realiza sonho especial antes de ser preso em Dona de Mim

Jaques realiza sonho especial antes de ser preso em Dona de Mim
Imagem - Esse signo deixa o caos para trás e vive um ano mais tranquilo e confiante em 2026

Esse signo deixa o caos para trás e vive um ano mais tranquilo e confiante em 2026

MAIS LIDAS

Imagem - Grupo aposta R$ 13 milhões na Mega da Virada, não acerta a Sena e tem prejuízo milionário
01

Grupo aposta R$ 13 milhões na Mega da Virada, não acerta a Sena e tem prejuízo milionário

Imagem - Sete casais da alta sociedade levam prêmio máximo da Mega da Virada após aposta feita em jantar
02

Sete casais da alta sociedade levam prêmio máximo da Mega da Virada após aposta feita em jantar

Imagem - Janeiro abre portas: 3 signos atraem sucesso financeiro o mês inteiro
03

Janeiro abre portas: 3 signos atraem sucesso financeiro o mês inteiro

Imagem - Bolão de dono de lotérica é um dos ganhadores do prêmio de R$ 1,09 bilhão da Mega da Virada
04

Bolão de dono de lotérica é um dos ganhadores do prêmio de R$ 1,09 bilhão da Mega da Virada