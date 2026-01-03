Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Anjo da Guarda anuncia grande livramento para 2 signos neste fim de semana e pede: não ignore os sinais

Energia de proteção espiritual pede recolhimento, cautela e atenção redobrada a partir da noite deste sábado (3)

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 3 de janeiro de 2026 às 10:02

Horóscopo, zodíaco, signo e astrologia
Horóscopo, zodíaco, signo e astrologia Crédito: Reprodução

O fim de semana traz um aviso importante para dois signos do zodíaco. A energia que se movimenta agora é de livramento, proteção silenciosa e desvios de situações que poderiam gerar prejuízo físico, emocional ou financeiro. O recado é claro, depois de deitar, não saia de casa. Permanecer recolhido pode evitar acidentes, conflitos desnecessários e até golpes.

Esse tipo de livramento costuma agir de forma discreta. Nada acontece porque algo foi evitado antes mesmo de se concretizar. Por isso, a sensação de cansaço, preguiça ou vontade de cancelar compromissos deve ser respeitada.

Leia mais

Imagem - Áudio de apresentador do Balanço Geral festejando tragédia vaza e revolta: 'Doente, insensível'

Áudio de apresentador do Balanço Geral festejando tragédia vaza e revolta: 'Doente, insensível'

Imagem - Carolina Ferraz posa de Havaianas nas férias e revolta fãs bolsonaristas: 'Perdeu minha admiração'

Carolina Ferraz posa de Havaianas nas férias e revolta fãs bolsonaristas: 'Perdeu minha admiração'

Imagem - VÍDEO: Prefeito se empolga, solta gemidão em palco vira assunto nas redes sociais

VÍDEO: Prefeito se empolga, solta gemidão em palco vira assunto nas redes sociais

Áries

O livramento de Áries está ligado ao excesso de confiança e à impulsividade. Neste fim de semana, sair sem planejamento, aceitar convites de última hora ou dirigir cansado pode representar riscos. A orientação espiritual é evitar deslocamentos noturnos, principalmente depois de já ter se recolhido para descansar. Há proteção contra acidentes e discussões, mas ela só se mantém se o ariano não desafiar os sinais. Ficar em casa ajuda a escapar de situações que poderiam gerar prejuízo, estresse ou até perda de dinheiro.

As cores de cada signo | Áries: Vermelho paixão

Áries: vermelho paixão por Reprodução
Áries: vermelho paixão por Reprodução
Áries: vermelho paixão por Reprodução
Áries: vermelho paixão por Reprodução
Áries: vermelho paixão por Reprodução
1 de 5
Áries: vermelho paixão por Reprodução

Virgem

Para Virgem, o livramento envolve atenção com golpes, enganos e situações confusas. Convites estranhos, pedidos inesperados, mensagens fora de contexto ou propostas que surgem de repente pedem cautela. Evite sair à noite depois de já ter se deitado, especialmente para resolver problemas de terceiros. O momento favorece o recolhimento, o descanso e o silêncio. Permanecer em casa ajuda a proteger o signo de acidentes, mal-entendidos e decisões tomadas sob pressão.

As cores de cada signo | Virgem: bege ou tons terrosos

Virgem: bege ou tons terrosos por Reprodução
Virgem: bege ou tons terrosos por Reprodução
Virgem: bege ou tons terrosos por Reprodução
Virgem: bege ou tons terrosos por Reprodução
Virgem: bege ou tons terrosos por Reprodução
1 de 5
Virgem: bege ou tons terrosos por Reprodução

Alerta espiritual

Este não é um fim de semana para insistir, correr riscos ou se expor além do necessário. O recolhimento funciona como um escudo. Quanto menos movimento, menos chance de cruzar com situações negativas. Se o corpo pedir descanso e a mente pedir silêncio, obedeça. O livramento acontece justamente quando você escolhe ficar onde está.

Leia mais

Imagem - Os Peixes dominam o Baralho Cigano deste sábado (3 de janeiro): movimento, trocas e prosperidade em fluxo

Os Peixes dominam o Baralho Cigano deste sábado (3 de janeiro): movimento, trocas e prosperidade em fluxo

Imagem - Anjo da Guarda deste sábado (3 de janeiro) anuncia mudanças intensas e poderosas na vida amorosa de 4 signos

Anjo da Guarda deste sábado (3 de janeiro) anuncia mudanças intensas e poderosas na vida amorosa de 4 signos

Mais recentes

Imagem - Lula chama ataque dos EUA à Venezuela de 'afronta' e alerta para precedente perigoso

Lula chama ataque dos EUA à Venezuela de 'afronta' e alerta para precedente perigoso
Imagem - A sorte vira o jogo para 4 signos em janeiro e marca um início poderoso de 2026

A sorte vira o jogo para 4 signos em janeiro e marca um início poderoso de 2026
Imagem - Ivete Sangalo 'paquera' intérprete de Libras durante show: 'Essa boca eu não sabia que tinha'

Ivete Sangalo 'paquera' intérprete de Libras durante show: 'Essa boca eu não sabia que tinha'

MAIS LIDAS

Imagem - Andressa Urach anuncia gravação de vídeo íntimo com o filho: ‘Melhor do que esperava’
01

Andressa Urach anuncia gravação de vídeo íntimo com o filho: ‘Melhor do que esperava’

Imagem - Ídolo na Dinamarca, lateral ex-Bahia negocia com time da Série A
02

Ídolo na Dinamarca, lateral ex-Bahia negocia com time da Série A

Imagem - Saiba quanto Bolsonaro ganhou na Mega da Virada enquanto está preso
03

Saiba quanto Bolsonaro ganhou na Mega da Virada enquanto está preso

Imagem - Vitória acerta saída de dois volantes que não ficam no clube para 2026
04

Vitória acerta saída de dois volantes que não ficam no clube para 2026