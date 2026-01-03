ASTROLOGIA

Anjo da Guarda anuncia grande livramento para 2 signos neste fim de semana e pede: não ignore os sinais

Energia de proteção espiritual pede recolhimento, cautela e atenção redobrada a partir da noite deste sábado (3)

Fernanda Varela

Publicado em 3 de janeiro de 2026 às 10:02

O fim de semana traz um aviso importante para dois signos do zodíaco. A energia que se movimenta agora é de livramento, proteção silenciosa e desvios de situações que poderiam gerar prejuízo físico, emocional ou financeiro. O recado é claro, depois de deitar, não saia de casa. Permanecer recolhido pode evitar acidentes, conflitos desnecessários e até golpes.

Esse tipo de livramento costuma agir de forma discreta. Nada acontece porque algo foi evitado antes mesmo de se concretizar. Por isso, a sensação de cansaço, preguiça ou vontade de cancelar compromissos deve ser respeitada.

Áries

O livramento de Áries está ligado ao excesso de confiança e à impulsividade. Neste fim de semana, sair sem planejamento, aceitar convites de última hora ou dirigir cansado pode representar riscos. A orientação espiritual é evitar deslocamentos noturnos, principalmente depois de já ter se recolhido para descansar. Há proteção contra acidentes e discussões, mas ela só se mantém se o ariano não desafiar os sinais. Ficar em casa ajuda a escapar de situações que poderiam gerar prejuízo, estresse ou até perda de dinheiro.

Virgem

Para Virgem, o livramento envolve atenção com golpes, enganos e situações confusas. Convites estranhos, pedidos inesperados, mensagens fora de contexto ou propostas que surgem de repente pedem cautela. Evite sair à noite depois de já ter se deitado, especialmente para resolver problemas de terceiros. O momento favorece o recolhimento, o descanso e o silêncio. Permanecer em casa ajuda a proteger o signo de acidentes, mal-entendidos e decisões tomadas sob pressão.

Alerta espiritual