Bruna Marquezine faz pedido inusitado para convidados de aniversário e surpreende; veja regras

Aniversário de 30 anos da atriz tem regras rígidas e já teve foto vazada; confira

  • Felipe Sena

Publicado em 15 de agosto de 2025 às 19:02

Festa de Bruna Marquezine acontece nesta sexta
Festa de Bruna Marquezine acontece nesta sexta Crédito: Reprodução | Instagram

Sextou com aniversário de luxo! Bruna Marquezine completou 30, a idade do sucesso. A festa marcada para às 20h desta sexta-feira (15) promete movimentar o mundo dos famosos.

São esperados Sasha e Xuxa Meneghel, Sophia Abrão, Angélica e Luciano huck, Sergio Malheiros, o ator João Guilherme, entre outros nomes. O aniversário de Bruna, como uma boa leonina, promete ser um festão com shows de Zeca Pagodinho e Thiaguinho, na Ilha Fiscal, na Baía de Guanabara.

