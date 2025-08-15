Bruna Marquezine faz pedido inusitado para convidados de aniversário e surpreende; veja regras

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Felipe Sena
Publicado em 15 de agosto de 2025 às 19:02
Sextou com aniversário de luxo! Bruna Marquezine completou 30, a idade do sucesso. A festa marcada para às 20h desta sexta-feira (15) promete movimentar o mundo dos famosos.
Bruna Marquezine
São esperados Sasha e Xuxa Meneghel, Sophia Abrão, Angélica e Luciano huck, Sergio Malheiros, o ator João Guilherme, entre outros nomes. O aniversário de Bruna, como uma boa leonina, promete ser um festão com shows de Zeca Pagodinho e Thiaguinho, na Ilha Fiscal, na Baía de Guanabara.
No entanto, como quem faz a festa que dita as regras, com a estrela da noite não seria diferente. Algumas regras são até questionáveis para uma festa da magnitude do aniversário de Bruna Marquezine.
Sem som alto, drones, canhões de luz e fogos de artifício, de acordo com a revista Veja. Além disso, há cláusulas mais específicas ainda, como proibição de tirar a roupa durante a festa, além de nada de celulares!
Sempre com looks cool e seguindo tendências, o movimento wellness não ficaria de fora da festa da artista. Uma festa grandiosa, mas com requinte da intimidade como optou a anfitriã. O intuito é garantir privacidade e criar uma experiência imersiva, longe dos holofotes.
Inclusive, o local escolhido para realização do aniversário, emite a personalidade de Bruna. A Ilha Fiscal é um local histórico, famoso por sediar o último baile do Império antes da Proclamação da República. São aguardados cerca de 200 convidados.
De acordo com estimativas do mercado de eventos, a celebração pode ultrapassar R$ 1 milhão, valor que inclui buffet assinado por importantes nomes da gastronomia contemporânea. Além de som, iluminação e decoração personalizada.
Inclusive, a atriz já deixou um registro através das redes. Bruna Marquezine publicou uma foto nos stories do Instagram de uma das marcas de bebida que estará presente no evento. Na imagem, é possível observar um cartão de felicitação ao lado das bebidas.