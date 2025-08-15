SEXTOU!

Bruna Marquezine faz pedido inusitado para convidados de aniversário e surpreende; veja regras

Aniversário de 30 anos da atriz tem regras rígidas e já teve foto vazada; confira

Felipe Sena

Publicado em 15 de agosto de 2025 às 19:02

Festa de Bruna Marquezine acontece nesta sexta Crédito: Reprodução | Instagram

Sextou com aniversário de luxo! Bruna Marquezine completou 30, a idade do sucesso. A festa marcada para às 20h desta sexta-feira (15) promete movimentar o mundo dos famosos.

São esperados Sasha e Xuxa Meneghel, Sophia Abrão, Angélica e Luciano huck, Sergio Malheiros, o ator João Guilherme, entre outros nomes. O aniversário de Bruna, como uma boa leonina, promete ser um festão com shows de Zeca Pagodinho e Thiaguinho, na Ilha Fiscal, na Baía de Guanabara.

No entanto, como quem faz a festa que dita as regras, com a estrela da noite não seria diferente. Algumas regras são até questionáveis para uma festa da magnitude do aniversário de Bruna Marquezine.

Sem som alto, drones, canhões de luz e fogos de artifício, de acordo com a revista Veja. Além disso, há cláusulas mais específicas ainda, como proibição de tirar a roupa durante a festa, além de nada de celulares!

Sempre com looks cool e seguindo tendências, o movimento wellness não ficaria de fora da festa da artista. Uma festa grandiosa, mas com requinte da intimidade como optou a anfitriã. O intuito é garantir privacidade e criar uma experiência imersiva, longe dos holofotes.

Inclusive, o local escolhido para realização do aniversário, emite a personalidade de Bruna. A Ilha Fiscal é um local histórico, famoso por sediar o último baile do Império antes da Proclamação da República. São aguardados cerca de 200 convidados.

De acordo com estimativas do mercado de eventos, a celebração pode ultrapassar R$ 1 milhão, valor que inclui buffet assinado por importantes nomes da gastronomia contemporânea. Além de som, iluminação e decoração personalizada.