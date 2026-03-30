CASA

Cabo de extensão, T e benjamins são coisa do passado: a nova moda é trilho de tomada com vários aparelhos

Utensílio para casa se mostra como uma opção mais prática e segura do que filtros de linha e benjamins



Agência Correio

Luiz Dias

Publicado em 30 de março de 2026 às 21:00

Trilho de tomada pode comportar diversos aparelhos simultaneamente Crédito: Archi Conceito / YouTube

Quem vive com benjamins, réguas de energia e cabos espalhados pela casa costuma buscar uma saída mais prática para ligar vários aparelhos sem transformar a parede em uma bomba-relógio. Portanto, para essas pessoas, a tomada modular se mostra como uma ótima opção.

Muito comum em escritórios, o sistema reúne um trilho fixado na parede e módulos móveis de tomada, que podem ser distribuídos conforme a necessidade do ambiente. O que permite adaptação para ambientes com alta demanda energética.

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Como funciona o trilho de tomadas?

O sistema é formado por um trilho central conectado à rede elétrica. Nele, o usuário encaixa módulos individuais, que funcionam como pontos de energia móveis ao longo da estrutura. Na prática, a proposta é simples: concentrar várias conexões em uma única base.

Esse formato facilita a adaptação do espaço sem exigir várias extensões ou adaptações improvisadas. Em vez de acumular plugues em um único ponto, o usuário distribui melhor os aparelhos e pode reorganizar os módulos conforme a rotina da sala, do quarto ou da cozinha.

Além disso, o trilho costuma agradar quem busca uma solução mais discreta. Como a estrutura fica alinhada à parede, o resultado visual tende a ser mais organizado do que o de fios aparentes, filtros de linha expostos ou adaptadores empilhados em tomadas comuns.

Cuidados antes de comprar

Apesar das vantagens, é sempre importante manter a atenção a alguns pontos. O sistema funciona melhor quando recebe aparelhos compatíveis com a carga suportada pelo modelo. Por isso, não faz sentido tratá-lo como uma saída automática para ligar vários equipamentos potentes ao mesmo tempo, como secadores e fornos air fryer.

Outro fator importante é o desgaste. Como os módulos são móveis, o manuseio frequente pode reduzir a vida útil das peças ao longo do tempo. Isso não impede o uso, mas exige atenção maior com limpeza, conservação dos contatos e respeito ao modo de instalação indicado pelo fabricante.

Verifique a carga suportada pelo trilho antes da compra.

Reserve o sistema para usos compatíveis com a proposta do modelo.

Prefira instalação feita por profissional qualificado.