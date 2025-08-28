Cacau Protásio fala abertamente sobre novo diagnóstico: 'Redobrar os cuidados'

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Elis Freire
Publicado em 28 de agosto de 2025 às 19:57
A atriz Cacau Protásio revelou que foi diagnosticada com TDAH (Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade), durante a pré-estreia de “A Sogra Perfeita 2”, comédia que estreia nos cinemas em setembro nesta terça-feira (27/8), em São Paulo. A artista de 50 anos falou abertamente do impacto da descoberta já na fase adulta.
“Receber o diagnóstico foi, ao mesmo tempo, um alívio e um desafio. Um alívio porque pude compreender melhor certos aspectos do meu jeito de ser, e um desafio porque passei a me policiar ainda mais para não falhar em nenhum setor da minha vida”, contou Cacau, ao Portal Léo Dias.
Cacau Protásio
Cacau comentou sobre como ela percebe a doença no dia a dia. “No meu trabalho, lido bem com o TDAH no dia a dia, sem que isso interfira na minha entrega. Mas, como qualquer pessoa, quando atravesso momentos de ansiedade, sei que preciso redobrar os cuidados. Fico mais focada e, graças a Deus, mesmo com este diagnóstico, eu decoro os textos com muita facilidade!”, desabafou a humorista, que também é empresária.
Em entrevista coletiva, Protásio admitiu enfrentar desafios em gravações e explicou que necessita da ajuda de colegas de elenco. “Eu preciso de ajuda, mas tenho a generosidade das pessoas que estão me dirigindo para me entender. Começou com o César Rodrigues (diretor), no ‘Vai que Cola’. Ele entendeu que tinha alguma coisa, porque fui diagnosticada agora, depois de muito mais velha. Ele falava a fala para eu fazer (a cena). Depois que eu descobri que ele fazia isso, eu não tive mais medo”, relatou.
Por fim ela abriu uma conversa que teve com a diretora do novo filme sobre o TDAH: “Quando vim fazer o filme com a Cris (D’Amato, diretora), quando a gente começou a gravar, eu falei: ‘Cris, vão ter horas que vou precisar da sua ajuda e vão ter horas que vou precisar que você fale a fala para mim’. Sou muito bagunceira, bagunceira demais, mas quando estou trabalhando, nesse momento, fico muito focada. Se é uma coisa que precisa muito da minha concentração, seguro na mão da diretora, ela segura na minha mão e me ajuda. Ninguém solta a mão de ninguém! E fora os meus colegas que me ajudam muito. E para eu não esquecer, é decorar o diálogo inteiro. Monto um roteiro na minha cabeça”.