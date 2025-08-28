Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Caetano Veloso receberá Medalha Tiradentes, maior honraria do Rio de Janeiro

Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro aprovou concessão nesta quinta-feira (28); medalha reconhece relevância artística e dedicação à população

  • Foto do(a) author(a) Elis Freire
  • Foto do(a) author(a) Alô Alô Bahia

  • Elis Freire

  • Alô Alô Bahia

Publicado em 28 de agosto de 2025 às 21:57

Caetano Veloso
Caetano Veloso Crédito: Reprodução

O cantor e compositor baiano Caetano Veloso será homenageado com a Medalha Tiradentes, maior honraria do estado do Rio de Janeiro. A concessão da distinção foi aprovada pela Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro nesta quinta-feira (28), em reconhecimento da relevância artística e política do santamarense. A entrega da medalha foi indicada pela deputada estadual Dani Balbi (PCdoB).

A Medalha Tiradentes é concedida a personalidades que se destacaram por seus serviços à sociedade, sendo nomeado em memória a Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, grande símbolo do republicanismo no Brasil. A honraria reconhece o mérito, a dedicação e o compromisso com a população fluminense. 

Caetano Veloso

Caetano Veloso por Divulgação
Maria Bethânia e Caetano Veloso por Divulgação
Caetano Veloso e Paula Lavigne por Reprodução / Redes Sociais
Caetano Veloso fala sobre os próximos planos por Reprodução
Caetano Veloso treinando na academia Villa Forma, em Salvador por Reprodução/Redes Sociais
Caetano Veloso por Reprodução
Caetano Veloso no Ensaio do Cortejo Afro por Reprodução/Redes Sociais
Caetano Veloso por Reprodução / Redes Sociais
Caetano Veloso no Ensaio do Cortejo Afro por Reprodução/Redes Sociais
Caetano Veloso por Reprodução/Instagram
Caetano Veloso na praia do Porto da Barra, em Salvador por Reprodução/Redes Sociais
Caetano Veloso por Divulgação/RioTur
Caetano Veloso ao lado de Gilberto Gil em uma de suas muitas visitas à Casa da Mãe por Reprodução/Redes Sociais
Ivete e os irmãos Bethânia e Caetano por Divulgação
Caetano Veloso em sua casa no Rio Vermelho por Reprodução/Redes Sociais
Casé e Caetano por Reprodução
Caetano Veloso, Paula Lavigne e o chef Vini Figueira por Reprodução/Redes Sociais
Ivete no show de Bethânia e Caetano por Elias Dantas/Alô Alô Bahia
1 de 18
Caetano Veloso por Divulgação

Leia mais

Imagem - Motim contra Manuela Dias em 'Vale Tudo'? Além de Taís Araújo, outros atores estão insatisfeitos

Motim contra Manuela Dias em 'Vale Tudo'? Além de Taís Araújo, outros atores estão insatisfeitos

Imagem - Ticiane Pinheiro fala pela primeira vez de relação com irmão PCD: ‘Uma eterna criança’

Ticiane Pinheiro fala pela primeira vez de relação com irmão PCD: ‘Uma eterna criança’

Imagem - Cacau Protásio fala abertamente sobre novo diagnóstico: 'Redobrar os cuidados'

Cacau Protásio fala abertamente sobre novo diagnóstico: 'Redobrar os cuidados'

“Caetano Veloso é um patrimônio do nosso país. Sua voz e sua arte acompanharam as lutas do povo brasileiro contra a ditadura, pela democracia, pela liberdade e pela afirmação da diversidade cultural. A Medalha Tiradentes é o reconhecimento justo da Alerj a um artista que honra a nossa história”, declarou a deputada, após a aprovação da conceção. 

A medida deve ser promulgada pela Mesa Diretora da Alerj e publicada no Diário Oficial do Legislativo nos próximos dias. A cerimônia de entrega ainda não tem data definida.

Trajetória de peso

Caetano Veloso nasceu em Santo Amaro (BA), mas vive na cidade do Rio de Janeiro desde a década de 60. O artista foi um dos fundadores do Movimento Tropicalista e chegou a ser preso e exilado pela ditadura militar por suas posições políticas contestadoras.

Com dezenas de álbuns lançados, é considerado um dos maiores nomes da Música Popular Brasileira e autor de inúmeras canções de sucesso nacional e internacional. Aos 83 anos, continua em atividade e atualmente está em turnê pelo país.

Leia mais

Imagem - Aprenda 5 receitas surpreendentes com alho-poró

Aprenda 5 receitas surpreendentes com alho-poró

Imagem - Confira 17 projetos solidários no Dia do Voluntariado

Confira 17 projetos solidários no Dia do Voluntariado

Imagem - Saiba quais os cuidados necessários com cachorros braquicefálicos

Saiba quais os cuidados necessários com cachorros braquicefálicos

Mais recentes

Imagem - Descubra quais signos envelhecem melhor e por quê

Descubra quais signos envelhecem melhor e por quê
Imagem - Saiba quem foi Íris Lettieri, locutora que fazia voz de aeroporto e morreu aos 84 anos

Saiba quem foi Íris Lettieri, locutora que fazia voz de aeroporto e morreu aos 84 anos
Imagem - Edson Gomes, ‘Rei do Reggae’ chama atenção em line up do Lollapalooza; confira lista completa

Edson Gomes, ‘Rei do Reggae’ chama atenção em line up do Lollapalooza; confira lista completa

MAIS LIDAS

Imagem - Três toneladas de espécie invasora são removidas da Baía de Todos-os-Santos
01

Três toneladas de espécie invasora são removidas da Baía de Todos-os-Santos

Imagem - Homem é preso por ameaçar youtuber Felca após denúncias de exploração infantil na internet
02

Homem é preso por ameaçar youtuber Felca após denúncias de exploração infantil na internet

Imagem - TJ abre concurso para nível médio e superior com salários de até R$ 9,2 mil
03

TJ abre concurso para nível médio e superior com salários de até R$ 9,2 mil

Imagem - Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento após oito anos; parceria profissional continua
04

Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento após oito anos; parceria profissional continua