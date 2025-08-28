HOMENAGEM ESPECIAL

Caetano Veloso receberá Medalha Tiradentes, maior honraria do Rio de Janeiro

Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro aprovou concessão nesta quinta-feira (28); medalha reconhece relevância artística e dedicação à população



Elis Freire

Alô Alô Bahia

Publicado em 28 de agosto de 2025 às 21:57

Caetano Veloso Crédito: Reprodução

O cantor e compositor baiano Caetano Veloso será homenageado com a Medalha Tiradentes, maior honraria do estado do Rio de Janeiro. A concessão da distinção foi aprovada pela Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro nesta quinta-feira (28), em reconhecimento da relevância artística e política do santamarense. A entrega da medalha foi indicada pela deputada estadual Dani Balbi (PCdoB).

A Medalha Tiradentes é concedida a personalidades que se destacaram por seus serviços à sociedade, sendo nomeado em memória a Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, grande símbolo do republicanismo no Brasil. A honraria reconhece o mérito, a dedicação e o compromisso com a população fluminense.

“Caetano Veloso é um patrimônio do nosso país. Sua voz e sua arte acompanharam as lutas do povo brasileiro contra a ditadura, pela democracia, pela liberdade e pela afirmação da diversidade cultural. A Medalha Tiradentes é o reconhecimento justo da Alerj a um artista que honra a nossa história”, declarou a deputada, após a aprovação da conceção.

A medida deve ser promulgada pela Mesa Diretora da Alerj e publicada no Diário Oficial do Legislativo nos próximos dias. A cerimônia de entrega ainda não tem data definida.

Trajetória de peso

Caetano Veloso nasceu em Santo Amaro (BA), mas vive na cidade do Rio de Janeiro desde a década de 60. O artista foi um dos fundadores do Movimento Tropicalista e chegou a ser preso e exilado pela ditadura militar por suas posições políticas contestadoras.