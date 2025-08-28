CONFIRA

Ticiane Pinheiro fala pela primeira vez de relação com irmão PCD: ‘Uma eterna criança’

Apresentadora revelou ainda que irmão mais novo responsável por cuidar dos pais

Felipe Sena

Publicado em 28 de agosto de 2025 às 20:25

Ticiane falou sobre irmão mais novo Crédito: Reprodução | Redes Sociais

Pela primeira vez a apresentadora Ticiane Pinheiro falou publicamente sobre relação com o irmão PCD. O irmão mais novo da loira, Fernando Pinheiro Jr, de 45 anos, tem deficiência por causa de complicações ainda na infância.

Irmão mais novo de Ticiane Pinheiro 1 de 14

“Ele é um menino supercarinhoso, carismático, joga futebol superbem, joga tênis superbem, faz esporte, ele gosta, mas ele não sabe ler, não sabe escrever. Estudou muito tempo em uma escola especial. É uma eterna criança, cuida dos meus pais”, falou com carinho Ticiane em entrevista ao podcast Pod Falar, da influenciadora Tati Pilão.

Nas redes sociais, Fernando compartilha diversos registros em academias e praticando esportes como artes marciais. Ticiane disse que o irmão “nasceu normal, mas com 4 meses teve bronquiolite [infecção nos brônquios] e falta de oxigenação no cérebro”.