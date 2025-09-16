Acesse sua conta
Cachorro viraliza ao atender pedido de tutora: 'Só falta falar'

Cão da raça galgo italiano esbanjou carisma nas redes sociais

  • Foto do(a) author(a) Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 16 de setembro de 2025 às 18:01

Ludovico é um galguinho italiano
Ludovico é um galguinho italiano Crédito: Reprodução / Instagram

Pequenos corredores, carinhosos e inteligentes, os cãezinhos da raça galgo italiano são muito amáveis e elegantes. Mas, um deles surpreendeu até os conhecedores da raça nas redes sociais. Ludovico, cão que tem um perfil no Instagram só para ele, esbanjou simpatia ao atender ao pedido de sua tutora. O vídeo conquistou a web, mostrando o talento do pet para ser um modelo de quatro patas. 

 “Cadê o sorrisão pra foto?”, perguntou a tutora e Ludovico não deixou o pedido no vácuo. O cão cinza abriu a boca e exibiu todos os dentes como se tivesse escutado cada palavra do pedido, brilhando na frente das câmeras. 

O carisma arrancou elogios dos seguidores que se impressionaram com a desenvoltura e habilidade do pequeno galgo. "Que sorrisinho mais lindo do mundo dessa criança, olha que coisa mais fofa", escreveu uma fã do pet. "Ele é demais!", disse outra. "Ele se presta! Só falta falar", destacou uma terceira, bem humorada. 

Veja vídeo:

