Câmera deixada em trilha flagra animal raro que cientistas não viam há anos

Tecnologia de monitoramento ajuda a identificar espécies raras em parques

Agência Correio

Publicado em 21 de janeiro de 2026 às 08:00

Em uma época marcada pelo cuidado com o meio ambiente, a descoberta soa como conquista Crédito: Freepik

Especialistas em vida selvagem utilizaram câmeras de trilha modernas para monitorar o Cleveland Metroparks. Surpreendentemente, o equipamento capturou imagens nítidas de uma marta-pescadora, animal ausente há tempos.

Esse tipo de tecnologia avançada é fundamental para rastrear movimentos e reunir novas evidências. Além disso, as câmeras auxiliam na reabilitação de diversas espécies que antes eram muito comuns naquela área verde.

Equipamento capturou imagens nítidas de uma marta-pescadora Crédito: Reprodução

Recentemente, outros animais como linces e cisnes também apareceram nas lentes do parque estadual. Assim, as ferramentas tecnológicas fortalecem o trabalho diário de proteção ambiental feito nas grandes reservas.

Tecnologia aliada à natureza

O uso de câmeras escondidas permite observar o comportamento animal sem a interferência humana direta. Por consequência, os biólogos conseguem dados precisos sobre a saúde das populações em seu ambiente natural e livre.

Registros em outros países