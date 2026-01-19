CIÊNCIA

Qual é o ponto fraco? Animal mais 'indestrutível' da natureza é menor que um grão de sal e sobrevive a tudo

Descubra como a criptobiose permite que esse animal sobreviva a temperaturas extremas e falta de água

Agência Correio

Publicado em 19 de janeiro de 2026 às 13:00

Os tardígrados são seres microscópicos menores do que um grão de sal Crédito: Pexels

O planeta Terra abriga uma criatura tão resistente que nem mesmo o vácuo do espaço consegue destruí-la. Os tardígrados são animais microscópicos que desafiam os limites da sobrevivência humana e animal em condições extremas. Popularmente chamados de “ursos-d’água”, eles se tornaram o centro das atenções de pesquisadores em todo o mundo.

Diferente do que muitos pensam, esses seres não são apenas curiosidades biológicas, mas ferramentas para o futuro. Eles conseguem suportar altas doses de radiação e temperaturas próximas do zero absoluto sem apresentar danos. Consequentemente, a biologia desses pequenos gigantes pode esconder segredos valiosos para a evolução da ciência e da tecnologia.

Resistência extrema em solo lunar

Em 2019, o interesse por esses organismos aumentou drasticamente após um acidente com a sonda israelense Beresheet. A nave transportava milhares de tardígrados quando colidiu com a Lua, espalhando os animais pela superfície lunar. Desde então, debate-se se esses seres poderiam estar vivos e preservados naquele ambiente totalmente hostil.

Experimentos científicos realizados na órbita terrestre em 2007 já reforçavam essa possibilidade de sobrevivência no espaço sideral. Na ocasião, eles foram expostos ao vácuo e à radiação solar intensa, retornando à Terra ainda capazes de se reproduzir. Portanto, eles são os únicos animais conhecidos pela ciência que resistem diretamente ao ambiente cósmico.

Aplicações científicas para o futuro

A principal estratégia de defesa desses seres é a criptobiose, um modo de vida pausado que interrompe o envelhecimento. Ao desidratar o corpo, o animal entra em uma hibernação profunda que o protege contra toxinas e desastres ambientais. Assim que o ambiente melhora, ele retoma suas funções vitais como se nada tivesse acontecido.