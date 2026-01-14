Acesse sua conta
Epidemia de fadiga que tira o sono e causa crises de cansaço preocupa os médicos

Especialistas alertam para uma crise de cansaço que atinge diversas classes sociais e prejudica a saúde mental

  • R
  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Agência Correio

Publicado em 14 de janeiro de 2026 às 21:00

Veja dicas práticas baseadas na ciência para combater a fadiga e melhorar a sua qualidade de vida agora
Veja dicas práticas baseadas na ciência para combater a fadiga e melhorar a sua qualidade de vida agora

Os dados da Saúde Pública da França acenderam um alerta global sobre a qualidade do nosso repouso. Quase 50% dos franceses relatam problemas para dormir, indicando uma crise que ultrapassa as fronteiras europeias.

Embora o cansaço não seja transmitido por vírus, ele se comporta como uma condição contagiosa atualmente. O esgotamento físico e mental atinge trabalhadores e estudantes de forma severa e preocupante.

Cansaço Sensorial


Cansaço sensorial é uma das consequências do uso excessivo de telas por FreePik / Pexels

O descanso deixado de lado

A Dra. Mélanie Strauss destaca que passamos a enxergar o sono como uma variável totalmente ajustável. Sacrificamos horas de repouso para prolongar o trabalho ou o lazer sem medir as consequências.

A médica afirma que: “Existe uma tendência geral à privação de sono. As inúmeras atividades do cotidiano impactam nossas vidas, e o uso crescente de telas perturba nossos ritmos. Acima de tudo, tendemos a negligenciar o sono, encarando-o como tempo morto ou perdido”.

O fardo das notificações infinitas

O cérebro humano recebe estímulos constantes de notificações e exigências de desempenho em tempo real. Essa sobrecarga de informações dificulta o processo natural de desligamento necessário para o sono profundo.

Insônia - como ter um sono melhor



Dessa forma, o estado de fadiga acumulada se torna difícil de reverter apenas no final de semana. A “ditadura da eficiência” transforma até os momentos de descontração em tarefas de alta pressão.

Influência do clima no bem-estar

A biologia humana sofre impactos diretos das mudanças sazonais e da luminosidade disponível no ambiente. O corpo busca naturalmente um ritmo de hibernação durante os períodos mais frios e escuros.

No entanto, as exigências modernas forçam a manutenção de uma produtividade alta e constante o ano todo. Esse descompasso biológico agrava a sensação de esgotamento e esvazia as reservas de energia vitais.

Como melhorar qualidade do sono



Mudando a rotina noturna

Especialistas sugerem que você respeite seu ritmo biológico individual para alcançar um descanso de qualidade. Tente focar na regularidade dos horários e evite o uso de aparelhos eletrônicos à noite.

A prática de exercícios físicos ajuda o organismo a chegar ao fim do dia cansado. Além disso, buscar luz natural pela manhã auxilia o cérebro a regular o ciclo de vigília.

