Epidemia de fadiga que tira o sono e causa crises de cansaço preocupa os médicos

Agência Correio
Publicado em 14 de janeiro de 2026 às 21:00
Os dados da Saúde Pública da França acenderam um alerta global sobre a qualidade do nosso repouso. Quase 50% dos franceses relatam problemas para dormir, indicando uma crise que ultrapassa as fronteiras europeias.
Embora o cansaço não seja transmitido por vírus, ele se comporta como uma condição contagiosa atualmente. O esgotamento físico e mental atinge trabalhadores e estudantes de forma severa e preocupante.
Cansaço Sensorial
A Dra. Mélanie Strauss destaca que passamos a enxergar o sono como uma variável totalmente ajustável. Sacrificamos horas de repouso para prolongar o trabalho ou o lazer sem medir as consequências.
A médica afirma que: “Existe uma tendência geral à privação de sono. As inúmeras atividades do cotidiano impactam nossas vidas, e o uso crescente de telas perturba nossos ritmos. Acima de tudo, tendemos a negligenciar o sono, encarando-o como tempo morto ou perdido”.
O cérebro humano recebe estímulos constantes de notificações e exigências de desempenho em tempo real. Essa sobrecarga de informações dificulta o processo natural de desligamento necessário para o sono profundo.
Insônia - como ter um sono melhor
Dessa forma, o estado de fadiga acumulada se torna difícil de reverter apenas no final de semana. A “ditadura da eficiência” transforma até os momentos de descontração em tarefas de alta pressão.
A biologia humana sofre impactos diretos das mudanças sazonais e da luminosidade disponível no ambiente. O corpo busca naturalmente um ritmo de hibernação durante os períodos mais frios e escuros.
No entanto, as exigências modernas forçam a manutenção de uma produtividade alta e constante o ano todo. Esse descompasso biológico agrava a sensação de esgotamento e esvazia as reservas de energia vitais.
Como melhorar qualidade do sono
Especialistas sugerem que você respeite seu ritmo biológico individual para alcançar um descanso de qualidade. Tente focar na regularidade dos horários e evite o uso de aparelhos eletrônicos à noite.
A prática de exercícios físicos ajuda o organismo a chegar ao fim do dia cansado. Além disso, buscar luz natural pela manhã auxilia o cérebro a regular o ciclo de vigília.