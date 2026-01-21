Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 21 de janeiro de 2026 às 09:40
Muitas vezes começamos o ano no automático, mas o céu de 21 de janeiro funciona como um despertador espiritual.
A transição da Lua para Peixes nos convida a mergulhar para dentro e limpar as "toxinas" mentais que acumulamos nas primeiras semanas do mês.
O comportamento tóxico que cada signo precisa abandonar
Signos como Câncer e Sagitário sentem uma necessidade vital de expandir horizontes, seja planejando uma viagem ou iniciando um curso que mude sua visão de mundo. É um dia de silêncio estratégico.
O Universo está enviando as respostas que você pediu, mas elas não virão através de gritos, e sim através de intuições sutis durante o seu café ou um alongamento matinal.