Clareza espiritual transforma o destino de todos os signos hoje (21 de janeiro); veja como aproveitar

Janeiro ganha um novo fôlego com a união entre a mente livre de Aquário e o coração intuitivo de Peixes

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 21 de janeiro de 2026 às 09:40

Signos e universo
Signos e universo Crédito: Imagem gerada por IA

​Muitas vezes começamos o ano no automático, mas o céu de 21 de janeiro funciona como um despertador espiritual.

A transição da Lua para Peixes nos convida a mergulhar para dentro e limpar as "toxinas" mentais que acumulamos nas primeiras semanas do mês.

O comportamento tóxico que cada signo precisa abandonar

Áries: Agir antes de avaliar consequências. por Shutterstock/Reprodução
Touro: Insistir em relações ou rotinas que já não fazem sentido. por Shutterstock/Reprodução
Gêmeos: Espalhar energia instável quando não sabe o que quer. por Shutterstock/Reprodução
Câncer: Usar sensibilidade como forma de manipular o clima. por Shutterstock/Reprodução
Leão: Transformar feridas em necessidade de validação constante. por Shutterstock/Reprodução
Virgem: Criticar mais do que contribuir. por Shutterstock/Reprodução
Libra: Fugir de conversas difíceis. por Shutterstock/Reprodução
Escorpião: Pressupor intenções ocultas onde não há. por Shutterstock/Reprodução
Sagitário: Desistir quando exige comprometimento real. por Shutterstock/Reprodução
Capricórnio: Colocar metas acima de vínculos humanos. por Shutterstock/Reprodução
Aquário: Criar distância para evitar vulnerabilidade. por Shutterstock/Reprodução
Peixes: Ignorar limites até perder o próprio eixo. por Shutterstock/Reprodução
1 de 12
Áries: Agir antes de avaliar consequências. por Shutterstock/Reprodução

Signos como Câncer e Sagitário sentem uma necessidade vital de expandir horizontes, seja planejando uma viagem ou iniciando um curso que mude sua visão de mundo. É um dia de silêncio estratégico.

O Universo está enviando as respostas que você pediu, mas elas não virão através de gritos, e sim através de intuições sutis durante o seu café ou um alongamento matinal.

Tags:

Signo Signos Horóscopo Astrologia

