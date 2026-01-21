ASTROLOGIA

Clareza espiritual transforma o destino de todos os signos hoje (21 de janeiro); veja como aproveitar

Janeiro ganha um novo fôlego com a união entre a mente livre de Aquário e o coração intuitivo de Peixes

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 21 de janeiro de 2026 às 09:40

Signos e universo Crédito: Imagem gerada por IA

​Muitas vezes começamos o ano no automático, mas o céu de 21 de janeiro funciona como um despertador espiritual.

A transição da Lua para Peixes nos convida a mergulhar para dentro e limpar as "toxinas" mentais que acumulamos nas primeiras semanas do mês.

Signos como Câncer e Sagitário sentem uma necessidade vital de expandir horizontes, seja planejando uma viagem ou iniciando um curso que mude sua visão de mundo. É um dia de silêncio estratégico.