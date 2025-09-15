NA BR-369

Caminhão da equipe de Rio Negro & Solimões se envolve em grave acidente

Colisão frontal deixou duas pessoas gravemente feridas; integrantes da equipe da dupla sertaneja não tiveram ferimentos

Heider Sacramento

Publicado em 15 de setembro de 2025 às 11:45

Acidente envolvendo caminhão de Rio Negro e Solimões Crédito: Reprodução

O caminhão que transportava a equipe da dupla sertaneja Rionegro & Solimões se envolveu em um grave acidente na BR-369, no Paraná, na tarde de domingo (14). A colisão frontal aconteceu no km 49 da rodovia, entre as cidades de Bandeirantes e Andirá.

No carro atingido, três pessoas ficaram feridas. Duas delas foram encaminhadas ao pronto-socorro em estado grave, enquanto a terceira recebeu atendimento no local e não precisou ser hospitalizada. Já os ocupantes do caminhão saíram ilesos.

