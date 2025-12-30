VEJA!

Campeã do BBB 23, Amanda Meirelles, viraliza por ‘estar bonita’ e surpreende com mudança radical; veja antes e depois

Amanda Meirelles brincou com comentários feitos nas redes sociais sobre sua aparência

Felipe Sena

Publicado em 30 de dezembro de 2025 às 15:26

Amanda Meirelles passou por mudança surpreendente Crédito: Reprodução | TV Globo

A campeã do BBB 23, Amanda Meirelles virou assunto nas redes sociais nos últimos dias, após publicar registros aproveitando o final de ano em São Miguel dos Milagres, em Alagoas, mas os fãs prestaram atenção mesmo foi na aparência da médica, que mudou drasticamente desde que venceu o reality show.

“Amo que tô aparecendo nas páginas porque sou bonita e não trambiqueira”, brincou Amanda no X, antigo Twitter. Os internautas fizeram diversos comentários sobre a mudança de visual da médica.

amo que tô aparecendo nas páginas pq tô bonita e não pq sou trambiqueira kkkkk — Amanda Meirelles (@draameirelles) December 30, 2025

“Irreconhecível”, apontaram alguns seguidores. “Ela tá belíssima, mas eu tomei um susto porque não a reconheci”, comentou outra pessoa. “Gente, eu quase não reconheci. Tá quase virando a Manu Batidão, mas tá bonita”, brincou outra seguidora.

Através dos Stories do Instagram, Amanda brincou com a situação, mas fez uma reflexão sobre críticas alheias a sua aparência, como acontece muito nas redes sociais com as mulheres. “Gente, essa sou eu pós-praia, sem filtro, sem nada, com a pele maravilhosa de quem cuida diariamente da pele, mas é que eu tava me divertindo rindo os comentários, porque nesses dias eu postei uma foto em que eu fiz uma make mais pesada e as pessoas começaram: ‘nossa, ela tem 5, 6 litros de ácido hialurônico na boca’, gente eu tenho meia seringa e há muito tempo que eu fiz, e as pessoas adoram criticar. Eu me divirto porque são pessoas que não sabem da minha história, não me acompanham, mas vê uma coisa isolada e começa o ti ti ti”, disse.

