Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Campeã do BBB 23, Amanda Meirelles, viraliza por ‘estar bonita’ e surpreende com mudança radical; veja antes e depois

Amanda Meirelles brincou com comentários feitos nas redes sociais sobre sua aparência

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 30 de dezembro de 2025 às 15:26

Amanda Meirelles passou por mudança surpreendente
Amanda Meirelles passou por mudança surpreendente Crédito: Reprodução | TV Globo

A campeã do BBB 23, Amanda Meirelles virou assunto nas redes sociais nos últimos dias, após publicar registros aproveitando o final de ano em São Miguel dos Milagres, em Alagoas, mas os fãs prestaram atenção mesmo foi na aparência da médica, que mudou drasticamente desde que venceu o reality show.

“Amo que tô aparecendo nas páginas porque sou bonita e não trambiqueira”, brincou Amanda no X, antigo Twitter. Os internautas fizeram diversos comentários sobre a mudança de visual da médica.

Amanda Meirelles

Médica foi campeã do BBB 23 por Reprodução | Instagram
Médica foi campeã do BBB 23 por Reprodução | Instagram
Médica foi campeã do BBB 23 por Reprodução | Instagram
Médica foi campeã do BBB 23 por Reprodução | Instagram
Médica foi campeã do BBB 23 por Reprodução | Instagram
1 de 5
Médica foi campeã do BBB 23 por Reprodução | Instagram

Leia mais

Imagem - Veja a lista completa de veteranos e famosos cotados para o BBB 26

Veja a lista completa de veteranos e famosos cotados para o BBB 26

Imagem - Ex-BBB que já ganhou na loteria mais de 30 vezes e realiza bolões virtuais vira alvo de ação judicial da Caixa

Ex-BBB que já ganhou na loteria mais de 30 vezes e realiza bolões virtuais vira alvo de ação judicial da Caixa

Imagem - Tadeu Schmidt dá spoilers sobre os participantes do BBB 26: 'Temos!'

Tadeu Schmidt dá spoilers sobre os participantes do BBB 26: 'Temos!'

“Irreconhecível”, apontaram alguns seguidores. “Ela tá belíssima, mas eu tomei um susto porque não a reconheci”, comentou outra pessoa. “Gente, eu quase não reconheci. Tá quase virando a Manu Batidão, mas tá bonita”, brincou outra seguidora.

Através dos Stories do Instagram, Amanda brincou com a situação, mas fez uma reflexão sobre críticas alheias a sua aparência, como acontece muito nas redes sociais com as mulheres. “Gente, essa sou eu pós-praia, sem filtro, sem nada, com a pele maravilhosa de quem cuida diariamente da pele, mas é que eu tava me divertindo rindo os comentários, porque nesses dias eu postei uma foto em que eu fiz uma make mais pesada e as pessoas começaram: ‘nossa, ela tem 5, 6 litros de ácido hialurônico na boca’, gente eu tenho meia seringa e há muito tempo que eu fiz, e as pessoas adoram criticar. Eu me divirto porque são pessoas que não sabem da minha história, não me acompanham, mas vê uma coisa isolada e começa o ti ti ti”, disse.

Veja antes e depois

Amanda Meirelles passou por mudança radical
Amanda Meirelles passou por mudança radical Crédito: Reprodução (TV Globo/ Instagram)

Tags:

Bbb big Brother Brasil Amanda Meirelles

Mais recentes

Imagem - Veja 5 frases poderosas para dizer na virada do ano e atrair abundância e prosperidade

Veja 5 frases poderosas para dizer na virada do ano e atrair abundância e prosperidade
Imagem - Viih Tube e Eliezer passam por perrengues nos EUA durante viagem de Ano-Novo em família

Viih Tube e Eliezer passam por perrengues nos EUA durante viagem de Ano-Novo em família
Imagem - Relações passam por teste antes da virada e Universo pede maturidade dos signos hoje (30 de dezembro)

Relações passam por teste antes da virada e Universo pede maturidade dos signos hoje (30 de dezembro)

MAIS LIDAS

Imagem - Bahia fecha a contratação do atacante Cristian Olivera por empréstimo
01

Bahia fecha a contratação do atacante Cristian Olivera por empréstimo

Imagem - Piada polêmica, pais irritados e Virgínia: saiba o motivo do término de Ana Castela e Zé Felipe
02

Piada polêmica, pais irritados e Virgínia: saiba o motivo do término de Ana Castela e Zé Felipe

Imagem - Oportunidades surgem onde você menos espera e podem mudar a vida financeira de 2 signos nesta terça (30 de dezembro)
03

Oportunidades surgem onde você menos espera e podem mudar a vida financeira de 2 signos nesta terça (30 de dezembro)

Imagem - Sessão da Tarde exibe um dos filmes mais aclamados da Disney nesta terça-feira (30 de dezembro)
04

Sessão da Tarde exibe um dos filmes mais aclamados da Disney nesta terça-feira (30 de dezembro)