Cantor Diogo Melim e Nanda Caroll relatam 'terror' em assalto à mão armada: 'Oito bandidos, três armas'

Casal deu detalhes sobre o crime nas redes sociais: 'A gente estava voltando de um aniversário'

Giuliana Mancini

Publicado em 23 de setembro de 2025 às 11:24

Diogo Melim e Nanda Caroll Crédito: Reprodução

O cantor Diogo Melim e a esposa, a influenciadora Nanda Caroll, usaram as redes sociais para relatar que foram vítimas de um assalto à mão armada no Rio de Janeiro. Em um vídeo no Instagram, os dois relataram os momentos de pânico que viveram. Segundo o casal, o carro e outros pertences foram levados durante o crime, que ocorreu na última quarta-feira (17), na Barra da Tijuca.

"Nossos amigos e familiares já sabem, mas a gente foi vítima de um assalto à mão armada. Roubaram o nosso carro na quarta-feira (17) à noite e, além disso, colocaram a arma no vidro do carro. A gente estava voltando de um aniversário. Tem um pedaço da praia na Barra da Tijuca que tem radar, e a gente tem que reduzir. Nessa que a gente reduziu, apareceram quatro motos, oito bandidos, e a gente contou duas ou três armas", disse o cantor, no vídeo publicado no domingo (21).

"Bateram no vidro, a gente parou, abaixou o vidro, eles ficaram falando para sair do carro. Fiquei um pouco resistente porque ela estava de cinto, fiquei com medo deles talvez tentarem sequestro. Mas, quando entendi que ela também ia sair, a gente deixou o carro. Por sorte, ela conseguiu ficar com o celular, que estava no casaco", completou o artista.

Nanda, que estava ao lado do marido, deu mais detalhes sobre o crime. "Eu consegui meio que esconder ele no casaco, pegar a minha sandália também, o casaco, a bolsa e sair. E foi horrível porque eles fizeram um terror psicológico muito grande. Eles tentaram meio que te agredir também, né, amor? E foi muito ruim. Eu estou há três meses aqui. Isso acaba trazendo um trauma muito grande porque era de noite, você não imagina que isso vai acontecer. E aconteceu", lamentou.

A influenciadora também revelou que estava com um óculos inteligente da Meta, que havia sido recém comprado. O item também foi levado pelos bandidos.

"Eu estava também com meu meta, aquele óculos. Eles levaram também e o que me deixou muito chateada porque eu trouxe agora na viagem, tem pouquíssimos dias que eu estou com ele aqui no Brasil, né, e já foi levado. Então, realmente é algo horrível e você fica assim a mercê, porque não tem ninguém para te ajudar e dificilmente vai ter alguém que vai conseguir fazer alguma coisa por você".

Rodrigo Melim, irmão de Diogo, foi quem ajudou o casal após o assalto. "A gente conseguiu chamar o Rod para poder buscar a gente, por causa do celular dela, que a gente ficou. Consegui bloquear o meu celular da minha distância, os cartões do banco, tudo mais. Então, essa parte, pelo menos, acabou não sendo pior… Mas, enfim, pelo menos a gente estava sem uma criança no carro, sem minha filha, nada do tipo. Estamos bem, tá? Não tem nenhum tipo de trauma físico, mas o que fica agora é lidar com isso, o psicológico é um pouco cansativo, é difícil, todo esse pós também de recuperar o carro e tal, é bem desgastante assim".