Esposa 51 anos mais nova revela conversas sobre filhos com Amado Batista

Calita Franciele, de 23 anos, também comentou sobre rumores de crises no casamento

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 23 de setembro de 2025 às 11:01

Calita Franciele e Amado Batista
Calita Franciele e Amado Batista Crédito: Reprodução/Instagram

Calita Franciele, de 23 anos, revelou detalhes sobre os primeiros meses de casamento com Amado Batista, de 74. A Miss Universo Mato Grosso 2024 confessou ser ciumenta, desabafou sobre rumores de crises no relacionamento e até revelou conversas com o marido sobre filhos. Também falou sobre os 51 anos de diferença do casal, mas negou ser um motivo de preocupação.

"Motivo de preocupação nunca foi, mas o fato das pessoas não respeitarem as escolhas dos outros incomoda, pois ninguém gosta de ser criticado e julgado por simplesmente amar alguém", falou.

A modelo também lamentou os constantes boatos de crise matrimonial entre o casal. "Só fico chateada porque algumas pessoas acreditam, quando, na verdade, isso não existe. Nada mais é do que uma invenção da cabeça das pessoas que estão atrás de mídia, sem se preocuparem com o sentimento das pessoas que estão sendo apontadas e até criticadas. Mas, enfim, normalmente falar mal que dá ibope", disparou.

Por outro lado, Calita confessou ter passado por momentos difíceis no início do relacionamento. Principalmente, com relação à exposição midiática constante. "Foi tudo muito rápido, não deu tempo de me preparar, então praticamente só lidei com o resultado", falou. "No início foi difícil lidar, não vou negar, fiquei um pouco perdida, tive vontade de parar, mas agora consegui conciliar e, ao mesmo tempo, separar um pouco as coisas e cuidar de ambas da melhor forma possível", completou.

A miss também foi questionada sobre como lida com as fãs que se jogam no marido durante os shows. Ela confessou ser ciumenta, mas fez ressalvas. "Falar sobre isso me faz recordar várias lembranças, e eu sou ciumenta, viu, mas das fãs, por incrível que pareça, não sinto ciúmes. Eu fico é feliz por ele ser tão querido… E outra, meu marido é sério, ele é carinhoso com os fãs, mas sempre com respeito. Não tenho motivos pra isso".

Por fim, Calita Franciele revelou ter tido conversas com Amado sobre filhos. "Sim, já conversamos sobre esse assunto e chegamos a um consenso. Não está nos planos".

