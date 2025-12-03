Cantora conhecida como ‘Rainha do Tecno Brega’ é encontrada morta em casa

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Felipe Sena
Publicado em 3 de dezembro de 2025 às 15:59
A cantora paraense Ruthetty, foi encontrada morta no bairro da Marambaia, em Belém, (PA), nesta quarta-feira (3). A informação foi divulgada em uma publicação na rede social da artista. Ainda não há indícios do que levou a morte da cantora.
Ruthetty, conhecida como “Rainha do Tecno Brega” fez muito sucesso nos anos 2000, com músicas românticas como “Viver de Ilusão”.
Ruthetty
Nascida na cidade de Cametá, no Pará, a artista se mudou para Belém aos 12 anos de idade e iniciou sua carreira musical no final da década de 1990.
Consolidou-se como artista de grande sucesso na cena musical paraense, conhecida por suas inovações nas gravações e apresentações, e pela paixão do público por suas letras românticas e dançantes.