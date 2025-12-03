Acesse sua conta
Cantora conhecida como ‘Rainha do Tecno Brega’ é encontrada morta em casa

Ruthetty fez sucesso nos anos 2000, com músicas românticas como “Viver de Ilusão”

  Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 3 de dezembro de 2025 às 15:59

Cantora ficou conhecida na cena tecnobrega no Pará
Crédito: Reprodução | Instagram

A cantora paraense Ruthetty, foi encontrada morta no bairro da Marambaia, em Belém, (PA), nesta quarta-feira (3). A informação foi divulgada em uma publicação na rede social da artista. Ainda não há indícios do que levou a morte da cantora.

Ruthetty, conhecida como “Rainha do Tecno Brega” fez muito sucesso nos anos 2000, com músicas românticas como “Viver de Ilusão”.

Ruthetty

Cantora foi encontrada morta por Reprodução | Redes Sociais

Nascida na cidade de Cametá, no Pará, a artista se mudou para Belém aos 12 anos de idade e iniciou sua carreira musical no final da década de 1990.

Consolidou-se como artista de grande sucesso na cena musical paraense, conhecida por suas inovações nas gravações e apresentações, e pela paixão do público por suas letras românticas e dançantes.

