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Chuck Norris morreu dez dias após o aniversário; veja último post do ator

Ator teve uma emergência médica e precisou ser internado às pressas

Felipe Sena

Publicado em 20 de março de 2026 às 17:38

Chuck Norris fez último post treinando com amigo Crédito: Reprodução | Instagram

O ator Chuck Norris morreu aos 86 anos, nesta quinta-feira (19), no Havaí, dez dias após o artista fazer aniversário. Para celebrar a data, o astro dos filmes de ação do cinema americano, fez seu último post no Instagram. O ator aparece na publicação praticando luta e fez uma reflexão sobre seu estilo de vida, celebrando a boa saúde e boa forma.

Por causa do seu estilo de vida saudável e equilibrado, a morte de Chuck impressionou alguns fãs que o acompanhavam. Inclusive, o portal TMZ divulgou que apesar de ter sido internado com urgência, o ator passava bem.

Chuck Norris era casado com Gena O'Kelley desde 1998 1 de 4

Na sua publicação em seu perfil no Instagram, Norris escreveu: “Eu não envelheço. Eu evoluo. Hoje completo 86 anos! Nada como um pouco de diversão num dia ensolarado para fazer você se sentir jovem. Sou grato por mais um ano, pela boa saúde e pela oportunidade de continuar fazendo o que amo".

Norris ainda deixou uma mensagem para os fãs. “Obrigado a todos por serem os melhores fãs do mundo. O apoio de vocês ao longo dos anos significou mais para mim do que vocês jamais poderão imaginar. Que Deus os abençoe", escreveu.

Na última quarta-feira (18), o ator e artista marcial tinha sido levado às pressas a um hospital após uma emergência médica. Normalmente Norris treinava com um amigo e chegou a falar sobre ele por telefone, afirmando que o ator estava disposto e até mesmo fazendo piadas.

Nas redes sociais de Norris, a família publicou um comunicado, ressaltando seu papel como pai, marido, irmão e avô.

Leia comunicado na íntegra:

"É com o coração pesado que nossa família compartilha a repentina partida do nosso amado Chuck Norris ontem de manhã. Embora prefiramos manter as circunstâncias em privado, saibam que ele estava cercado por sua família e em paz.

Para o mundo, ele foi um artista marcial, ator e um símbolo de força. Para nós, foi um marido dedicado, um pai e avô amoroso, um irmão incrível e o coração da nossa família. Ele viveu sua vida com fé, propósito e um compromisso inabalável com as pessoas que amava. Por meio de seu trabalho, disciplina e gentileza, inspirou milhões ao redor do mundo e deixou um impacto duradouro na vida de tantas pessoas.

Embora nossos corações estejam partidos, somos profundamente gratos pela vida que ele viveu e pelos momentos inesquecíveis que tivemos a bênção de compartilhar com ele. O amor e o apoio que recebeu dos fãs ao redor do mundo significaram muito para ele, e nossa família é verdadeiramente grata por isso. Para ele, vocês não eram apenas fãs, eram seus amigos.

Sabemos que muitos de vocês souberam de sua recente hospitalização, e somos imensamente gratos pelas orações e pelo apoio enviados a ele. Enquanto lidamos com essa perda, pedimos gentilmente respeito à privacidade da nossa família neste momento.

Obrigada por amá-lo junto conosco.

Com carinho,