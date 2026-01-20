Cidade murada mais bonita da Europa é fácil de andar a pé e continua intacta como há 800 anos

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Publicado em 20 de janeiro de 2026 às 12:00
Cittadella, no Vêneto, mantém uma imagem rara na Europa: uma cidade murada que segue íntegra, com muralhas medievais que ainda permitem caminhar por cima delas.
O conjunto defensivo foi construído em 1220 e continua robusto, oferecendo um caminho de patrulha acessível e uma leitura clara de como a fortificação organizou o território.
Para quem viaja de moto, a experiência ganha ritmo: a cidade funciona como ponto de aventura pelas planícies do Vêneto e carrega o título de “Cidade Veneziana da Cultura”.
A cidade murada mais bonita da Europa é a italiana
A rota mais direta sai de Pádua e segue pela SS47 Valsugana, chegando a Cittadella em cerca de quarenta minutos, um tempo que favorece um passeio sem pressa.
Há espaço para esticar: dá para seguir em direção a Bassano del Grappa e incluir o Altopiano dei Sette Comuni, criando um dia de estrada com diferentes paisagens.
Cittadella está na província de Pádua e fica a 48 metros acima do nível do mar, embora próxima ao Monte Grappa e ao Planalto de Sette Comuni, que mudam o horizonte.
Com população em torno de vinte mil habitantes, se posiciona entre Pádua, Vicenza e Treviso, no cruzamento das estradas Postumia e Valsugana, eixo de circulação regional.
As muralhas do século XIII são o cartão-postal: quatro portões, formato elíptico irregular e uma passarela percorrida a pé em toda a extensão, em cerca de 45 minutos, por €5.
A altura média é de 15 metros, chegando a 30 metros nas torres; a circunferência total soma 1.461 metros, com trechos que destacam a paisagem ao redor.
O Teatro Sociale é uma joia no centro, com fachada neoclássica e afrescos no salão semicircular; a visita sai por €3, exceto durante apresentações, e segue até o Palazzo Pretorio.
A Catedral dedicada aos Santos Prosdocimo e Donato, do século XVIII, substituiu a antiga igreja do século XIII; a galeria de arte pode ser visitada com ingresso de 5 euros.
Para concentrar as visitas, o Cittadella Card custa 10 euros e inclui cinco sítios culturais: as Muralhas e o Passeio Ronda, o Museu da Catedral, o Teatro Sociale, o Palazzo Pretorio e o Oratório del Salvatore na Villa Ca’ Nave.