Cidade murada mais bonita da Europa é fácil de andar a pé e continua intacta como há 800 anos

Muralhas do século XIII, passeio de ronda acessível e um roteiro fácil a partir de Pádua revelam por que Cittadella segue intacta como no passado

  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Agência Correio

Publicado em 20 de janeiro de 2026 às 12:00

Entre portões medievais, teatro neoclássico e catedral com museu, Cittadella entrega um dia completo no Vêneto com vista lá do alto das muralhas.
Entre portões medievais, teatro neoclássico e catedral com museu, Cittadella entrega um dia completo no Vêneto com vista lá do alto das muralhas. Crédito: Reprodução/Youtube

Cittadella, no Vêneto, mantém uma imagem rara na Europa: uma cidade murada que segue íntegra, com muralhas medievais que ainda permitem caminhar por cima delas.

O conjunto defensivo foi construído em 1220 e continua robusto, oferecendo um caminho de patrulha acessível e uma leitura clara de como a fortificação organizou o território.

Para quem viaja de moto, a experiência ganha ritmo: a cidade funciona como ponto de aventura pelas planícies do Vêneto e carrega o título de “Cidade Veneziana da Cultura”.

Trajeto: ida fácil, volta com opções

A cidade murada mais bonita da Europa é a italiana

Entre portões medievais, teatro neoclássico e catedral com museu, Cittadella entrega um dia completo no Vêneto com vista lá do alto das muralhas.
Cittadella : A cidade murada mais bonita da Europa é a italiana
Cittadella : A cidade murada mais bonita da Europa é a italiana por Reprodução/Internet
Cittadella : A cidade murada mais bonita da Europa é a italiana por Reprodução/Internet
Cittadella : A cidade murada mais bonita da Europa é a italiana por Reprodução/Internet
Cittadella : A cidade murada mais bonita da Europa é a italiana por Reprodução/Internet
Cittadella : A cidade murada mais bonita da Europa é a italiana por Reprodução/Internet
Entre portões medievais, teatro neoclássico e catedral com museu, Cittadella entrega um dia completo no Vêneto com vista lá do alto das muralhas.

A rota mais direta sai de Pádua e segue pela SS47 Valsugana, chegando a Cittadella em cerca de quarenta minutos, um tempo que favorece um passeio sem pressa.

Há espaço para esticar: dá para seguir em direção a Bassano del Grappa e incluir o Altopiano dei Sette Comuni, criando um dia de estrada com diferentes paisagens.

Cittadella está na província de Pádua e fica a 48 metros acima do nível do mar, embora próxima ao Monte Grappa e ao Planalto de Sette Comuni, que mudam o horizonte.

Cittadella : A cidade murada mais bonita da Europa é a italiana
Cittadella : A cidade murada mais bonita da Europa é a italiana Crédito: Reprodução/Internet

Com população em torno de vinte mil habitantes, se posiciona entre Pádua, Vicenza e Treviso, no cruzamento das estradas Postumia e Valsugana, eixo de circulação regional.

Muralhas por inteiro e atrações no caminho

As muralhas do século XIII são o cartão-postal: quatro portões, formato elíptico irregular e uma passarela percorrida a pé em toda a extensão, em cerca de 45 minutos, por €5.

A altura média é de 15 metros, chegando a 30 metros nas torres; a circunferência total soma 1.461 metros, com trechos que destacam a paisagem ao redor.

Cittadella : A cidade murada mais bonita da Europa é a italiana
Cittadella : A cidade murada mais bonita da Europa é a italiana Crédito: Reprodução/Internet

O Teatro Sociale é uma joia no centro, com fachada neoclássica e afrescos no salão semicircular; a visita sai por €3, exceto durante apresentações, e segue até o Palazzo Pretorio.

A Catedral dedicada aos Santos Prosdocimo e Donato, do século XVIII, substituiu a antiga igreja do século XIII; a galeria de arte pode ser visitada com ingresso de 5 euros.

Para concentrar as visitas, o Cittadella Card custa 10 euros e inclui cinco sítios culturais: as Muralhas e o Passeio Ronda, o Museu da Catedral, o Teatro Sociale, o Palazzo Pretorio e o Oratório del Salvatore na Villa Ca’ Nave.

