Um prato pra cada e só no céu de brigadeiro: como os pilotos de avião comem durante o voo

Entenda como o revezamento de pratos na cabine protege a vida dos passageiros

Publicado em 20 de janeiro de 2026 às 14:00

Imagine ter que escolher seu almoço pensando na segurança de centenas de pessoas. Essa é a realidade dos pilotos, como mostrou recentemente o profissional Fabiano Koccis nas redes sociais. A rotina alimentar na cabine não é baseada em preferências, mas em normas técnicas. Tudo é planejado minuciosamente.

Divisão de tarefas e nutrição

O controle do avião nunca pode ser deixado de lado, nem mesmo por um minuto. Por esse motivo, as refeições são feitas de forma intercalada.

Adicionalmente, eles evitam comer durante decolagens ou pousos arriscados. A fase estável de cruzeiro é considerada o momento ideal para essa nutrição necessária.

Escolhas de pratos estratégicas

A aviação exige que cada piloto receba um prato diferente para minimizar riscos. Se um alimento estiver estragado, apenas um tripulante passará mal.

Além disso, pratos equilibrados ajudam a combater a fadiga em viagens longas. Esse cuidado direto com a saúde traz tranquilidade para toda a operação.

Tecnologia versus supervisão humana ativa

Sistemas modernos de automação ajudam muito, mas funcionam apenas como ferramentas de suporte. O protocolo da aviação é rígido ao exigir controle humano constante.