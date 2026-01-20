Um prato pra cada e só no céu de brigadeiro: como os pilotos de avião comem durante o voo

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Publicado em 20 de janeiro de 2026 às 14:00
Imagine ter que escolher seu almoço pensando na segurança de centenas de pessoas. Essa é a realidade dos pilotos, como mostrou recentemente o profissional Fabiano Koccis nas redes sociais. A rotina alimentar na cabine não é baseada em preferências, mas em normas técnicas. Tudo é planejado minuciosamente.
O controle do avião nunca pode ser deixado de lado, nem mesmo por um minuto. Por esse motivo, as refeições são feitas de forma intercalada.
Adicionalmente, eles evitam comer durante decolagens ou pousos arriscados. A fase estável de cruzeiro é considerada o momento ideal para essa nutrição necessária.
A aviação exige que cada piloto receba um prato diferente para minimizar riscos. Se um alimento estiver estragado, apenas um tripulante passará mal.
Além disso, pratos equilibrados ajudam a combater a fadiga em viagens longas. Esse cuidado direto com a saúde traz tranquilidade para toda a operação.
Sistemas modernos de automação ajudam muito, mas funcionam apenas como ferramentas de suporte. O protocolo da aviação é rígido ao exigir controle humano constante.
Assim, a automação fica restrita a testes ou emergências bem específicas. Manter os pilotos alimentados garante que eles tomem as melhores decisões durante o voo.