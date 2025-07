COMPORTAMENTO

Como conversar com crianças pode transformar a infância, segundo psicóloga de Harvard

Rebecca Rolland defende escuta ativa, menos pressa e mais presença nas interações do dia a dia

A infância deveria ser um tempo de brincadeira, descoberta e conexão. Mas, para muitas crianças, virou uma maratona de compromissos e telas. Quem faz o alerta é a psicóloga e professora de Harvard, Rebecca Rolland, autora do livro A arte de conversar com crianças. Para ela, o excesso de atividades e a falta de escuta estão roubando a essência do que é ser criança. >