Como remover rótulos de potes: 4 métodos eficazes sem esfregar ou usar produtos químicos

Aprenda a tirar rótulo de potes de vidro e a reaproveitá-los de um jeito simples

Agência Correio

Publicado em 8 de setembro de 2025 às 14:00

Deixe seus potes de vidro prontos para reuso com soluções naturais e eficazes Crédito: Freepik

Reaproveitar potes de vidro bonitos é uma ótima ideia, mas a dificuldade em remover os rótulos pode ser desanimadora. Essa é uma situação frequente, e por isso, ter soluções simples para esse desafio do dia a dia é tão importante.

O ideal é que você não precise gastar com produtos caros para resolver isso. Com truques caseiros, fáceis e comprovados, é possível remover os adesivos mais difíceis de forma totalmente segura.

Essas dicas garantem que seus potes fiquem completamente limpos e prontos para serem reutilizados de diversas maneiras, desde guardar mantimentos até decorar a casa. Descubra como tirar a cola de pote de vidro sem dor de cabeça.

1. Banho de água quente

A técnica mais simples para começar é dar um banho no pote em uma bacia ou na pia com água morna e um pouco de sabão. Essa imersão ajuda a amolecer o papel e a soltar a cola sem grandes dificuldades. Após uns 15 a 20 minutos, a maioria do rótulo já se solta. Depois é só usar uma esponja macia para remover os restos sem muito esforço.

Esse método é bastante eficaz e resolve a maioria dos casos, especialmente em potes que tiveram contato com alimentos como geleia ou mel, onde o adesivo não costuma ser tão resistente. É uma maneira simples e natural de iniciar o processo de limpeza.

2. Bicarbonato e azeite

Se a cola insistir em ficar, uma pasta natural e poderosa resolve. Misture uma colher de sopa de bicarbonato de sódio com algumas gotas de óleo de cozinha. Aplique essa mistura diretamente sobre a cola e deixe agir por dez minutos. O resultado impressiona: com um simples pano, o vidro fica completamente liso e sem resíduos.

O resultado é surpreendente e totalmente seguro para o uso doméstico. Essa mistura, além de ser fácil de fazer, garante que o pote de vidro fique impecável, sem a necessidade de usar produtos químicos fortes, preservando o material e a sua saúde.

3. O calor faz diferença

Em alguns potes novos ou com superfícies muito lisas, a cola pode ser mais difícil de remover. Nesses casos, use o calor para amolecer a cola. Aponte o jato de ar quente de um secador de cabelo para o rótulo por uns 30 segundos. O adesivo se soltará de uma vez só, e você poderá puxar o rótulo inteiro sem deixar rastros.

Esse truque é ideal para quem deseja agilidade e não quer perder tempo em processos demorados. Em poucos segundos, o vidro já estará limpo e pronto para ser reutilizado. É uma solução rápida para os adesivos mais teimosos.

4. O toque final do vinagre

É normal que após a remoção do rótulo, o vidro fique um pouco grudento. O vinagre branco é o melhor amigo para o acabamento perfeito. Basta um pano embebido em vinagre para limpar toda a superfície, eliminando qualquer vestígio de cola. Isso não só deixa o vidro brilhando, mas também pronto para novas finalidades.