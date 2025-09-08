Acesse sua conta
Como remover rótulos de potes: 4 métodos eficazes sem esfregar ou usar produtos químicos

Aprenda a tirar rótulo de potes de vidro e a reaproveitá-los de um jeito simples

  Agência Correio

  • Agência Correio

Publicado em 8 de setembro de 2025 às 14:00

Deixe seus potes de vidro prontos para reuso com soluções naturais e eficazes
Deixe seus potes de vidro prontos para reuso com soluções naturais e eficazes

Reaproveitar potes de vidro bonitos é uma ótima ideia, mas a dificuldade em remover os rótulos pode ser desanimadora. Essa é uma situação frequente, e por isso, ter soluções simples para esse desafio do dia a dia é tão importante.

Como remover cola adesiva dos potes?

O ideal é que você não precise gastar com produtos caros para resolver isso. Com truques caseiros, fáceis e comprovados, é possível remover os adesivos mais difíceis de forma totalmente segura.

Essas dicas garantem que seus potes fiquem completamente limpos e prontos para serem reutilizados de diversas maneiras, desde guardar mantimentos até decorar a casa. Descubra como tirar a cola de pote de vidro sem dor de cabeça.

1. Banho de água quente

A técnica mais simples para começar é dar um banho no pote em uma bacia ou na pia com água morna e um pouco de sabão. Essa imersão ajuda a amolecer o papel e a soltar a cola sem grandes dificuldades. Após uns 15 a 20 minutos, a maioria do rótulo já se solta. Depois é só usar uma esponja macia para remover os restos sem muito esforço.

Esse método é bastante eficaz e resolve a maioria dos casos, especialmente em potes que tiveram contato com alimentos como geleia ou mel, onde o adesivo não costuma ser tão resistente. É uma maneira simples e natural de iniciar o processo de limpeza.

2. Bicarbonato e azeite 

Se a cola insistir em ficar, uma pasta natural e poderosa resolve. Misture uma colher de sopa de bicarbonato de sódio com algumas gotas de óleo de cozinha. Aplique essa mistura diretamente sobre a cola e deixe agir por dez minutos. O resultado impressiona: com um simples pano, o vidro fica completamente liso e sem resíduos.

O resultado é surpreendente e totalmente seguro para o uso doméstico. Essa mistura, além de ser fácil de fazer, garante que o pote de vidro fique impecável, sem a necessidade de usar produtos químicos fortes, preservando o material e a sua saúde.

3. O calor faz diferença

Em alguns potes novos ou com superfícies muito lisas, a cola pode ser mais difícil de remover. Nesses casos, use o calor para amolecer a cola. Aponte o jato de ar quente de um secador de cabelo para o rótulo por uns 30 segundos. O adesivo se soltará de uma vez só, e você poderá puxar o rótulo inteiro sem deixar rastros.

Esse truque é ideal para quem deseja agilidade e não quer perder tempo em processos demorados. Em poucos segundos, o vidro já estará limpo e pronto para ser reutilizado. É uma solução rápida para os adesivos mais teimosos.

4. O toque final do vinagre 

É normal que após a remoção do rótulo, o vidro fique um pouco grudento. O vinagre branco é o melhor amigo para o acabamento perfeito. Basta um pano embebido em vinagre para limpar toda a superfície, eliminando qualquer vestígio de cola. Isso não só deixa o vidro brilhando, mas também pronto para novas finalidades.

Com isso, os potes ficam não só prontos para armazenar alimentos de forma segura, mas também ideais para ganhar novas funções, como vasos, porta-velas ou organizadores de escritório. O vinagre restaura o brilho natural e deixa tudo impecável.

