10 melhores países para se aposentar com conforto e baixo custo

De praias caribenhas a vilas históricas na Europa, há boas opções

  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Agência Correio

Publicado em 8 de setembro de 2025 às 08:00

Terceira idade pode ser momento ideal para mudar de país
Terceira idade pode ser momento ideal para mudar de país Crédito: Imagem: Freerange

A aposentadoria marca o fim de uma longa jornada de trabalho e o início de uma nova fase cheia de possibilidades. Muitos brasileiros sonham em se mudar para o exterior nessa época, para ter uma vida mais tranquila, com segurança e, se possível, sem ter que se preocupar muito com os gastos. 

Pensando nisso, a Live and Invest Overseas, uma plataforma especializada em aposentadorias fora do país de origem, listou os dez melhores países para se mudar após a aposentadoria.

Segundo a Live and Invest Overseas, a maioria dos países da lista está na Europa, mas a América Latina também oferece alguns destinos interessantes. A plataforma, que tem sua sede no Panamá, levou em consideração vários aspectos importantes para os aposentados, como a qualidade de vida, o custo de vida e o clima local. Conheça agora a lista completa!

O ranking foi elaborado com base em critérios que buscam equilibrar o bem-estar e as finanças dos aposentados, oferecendo alternativas que se adaptam a diferentes orçamentos e estilos de vida. 

Chipre

O ranking começa com Chipre do Norte, uma pequena ilha no mar Mediterrâneo que oferece um clima ameno, um custo de vida baixo e uma beleza com fortes atrativos culturais. De acordo com especialistas, a ilha é o berço da Grécia Antiga, mas hoje o seu território é dividido com os turcos.

Montenegro

Em nono lugar, está o pequeno país do Leste Europeu Montenegro. Banhado pelo mar Adriático, oferece belíssimas praias. Além das praias, o país conta com paisagens de montanhas que impressionam qualquer um. Como recebe poucos turistas, é um local ideal para quem busca uma aposentadoria tranquila.

Belize

Em oitavo lugar na lista, a plataforma colocou um país da América Caribenha: Belize. Como é de se esperar de uma ilha do Caribe, a água é cristalina, as praias são lindas e a comunidade é acolhedora, sempre disposta a receber novos moradores.

França

A França pode não ser o país mais barato para se viver, mas garantiu sua posição no ranking por duas razões. A primeira, a beleza incontestável das paisagens, a segunda é a variedade de ambientes, seja para uma vida tranquila nos campos da Picardia ou uma vida mais agitada em Paris.

Itália

Em sexto lugar, a Itália, que aparece na lista por reunir história, gastronomia e paisagens incríveis em um só lugar. O país também oferece um ambiente acolhedor e o tão procurado clima mediterrâneo, que faz com que muitas pessoas se mudem para o país.

México

O México, na América do Norte, se destaca pelo seu baixo custo de vida e a diversidade cultural. A capital, a Cidade do México, é considerada uma das capitais mundiais da arte. Para quem procura viver em um lugar com vida cultural vibrante, este é o local ideal.

Grécia

A Grécia está na quarta posição por conta de seu clima ameno e calor mediterrâneo, que contrasta com os invernos rigorosos da Europa. Praias lindas, água cristalina e bons vinhos esperam por você nesse país de população mais velha. O país também é um dos mais antigos do mundo.

Colômbia

A Colômbia é um dos destinos favoritos dos aposentados por oferecer um clima quente, um baixíssimo custo de vida e a facilidade de se obter residência no país. O país, que conta com diversas paisagens, de praias a montanhas, atrai pessoas de todos os lugares do mundo.

Portugal

Portugal, em segundo lugar, é um dos poucos países do mundo onde é possível desfrutar de boa gastronomia, alto padrão de vida, tranquilidade e, além disso, tudo por um baixo custo. O clima ameno durante o ano todo é ideal para a terceira idade.

Espanha

A Espanha lidera o ranking por várias edições consecutivas, graças ao seu clima ameno na maioria das regiões, a beleza de suas paisagens e a alta qualidade de vida, que é barata para aposentados internacionais. O país é ideal para quem busca tranquilidade e segurança.

