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Conheça a cidade brasileira onde moradores não trancam casas e não há homicídio há 38 anos

Município vive rotina de tranquilidade e baixa criminalidade

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 2 de maio de 2026 às 15:00

São João da Mata, MG
São João da Mata, MG Crédito: Reprodução

A pequena São João da Mata, no Sul de Minas, chama atenção por um dado incomum no país: não há registro de homicídios há 38 anos. O último crime contra a vida ocorreu em abril de 1988 e, desde então, o município mantém uma rotina marcada pela tranquilidade.

Com pouco mais de 3 mil moradores, a cidade apresenta índices baixos de criminalidade. Dados da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública apontam que, na última década, foram contabilizados cerca de 190 furtos e 206 roubos, o que representa uma média de aproximadamente 40 ocorrências por ano.

São João da Mata, MG

São João da Mata, MG por Reprodução
São João da Mata, MG por Reprodução
São João da Mata, MG por Reprodução
São João da Mata, MG por Reprodução
São João da Mata, MG por Reprodução
São João da Mata, MG por Reprodução
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São João da Mata, MG por Reprodução

O cenário se reflete no cotidiano da população. Moradores relatam que é comum deixar casas e carros destrancados, sem preocupação. Em muitos casos, a chave permanece no veículo mesmo durante pequenas paradas.

A sensação de segurança é tão consolidada que a cidade sequer possui chaveiro fixo. A baixa demanda pelo serviço faz com que moradores recorram a profissionais de municípios vizinhos ou aguardem a visita de prestadores que passam pela região de forma esporádica.

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O perfil do município ajuda a explicar o cenário. A maior parte do território é rural, e a convivência próxima entre os moradores cria um ambiente de forte vínculo social. A dinâmica de cidade pequena, onde todos se conhecem, contribui para o controle informal e para a redução da violência.

Especialistas apontam que esse tipo de relação fortalece a confiança entre os habitantes. A interação frequente em espaços comuns, como praças, igrejas e comércios, favorece a construção de laços e amplia a sensação de pertencimento.

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Para a polícia, a proximidade com a população também facilita o trabalho preventivo. A troca de informações e a confiança nas autoridades ajudam a manter o baixo índice de criminalidade.

O resultado é um município que se destaca no estado pela segurança e que preserva um estilo de vida raro em grandes centros urbanos, onde a violência faz parte da rotina.

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