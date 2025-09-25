ESTRELA

Conheça o baiano que deixou o Direito para virar galã de novelas e hoje brilha na Globo

Hoje, Felipe mostra um novo lado no Estrela da Casa, reality musical da Globo

Fernanda Varela

Publicado em 25 de setembro de 2025 às 14:41

Felipe Velozo Crédito: Reprodução

Felipe Velozo é daqueles artistas que parecem estar sempre em movimento. Baiano, ele começou a carreira muito cedo na música, aos 14 anos, quando já tocava em bares e se arriscava na estrada. Aos 16, gravava e se apresentava profissionalmente, mas logo percebeu que sua trajetória seria mais plural. Tentou cursar Direito, mas abandonou a faculdade ao concluir que não queria viver frustrado.

Foi no palco e diante das câmeras que Felipe encontrou seu caminho. No cinema, esteve em Marighella (2019). Nas séries, brilhou em Irmãos Freitas (2019) e Vale dos Esquecidos (2022). E na teledramaturgia, ganhou o título de galã com Tomás, seu personagem em Mar do Sertão (2022), gerente de banco apaixonado por Rosinha. Uma única cena sem camisa bastou para render milhares de comentários e viralizar nas redes sociais, algo que o ator leva na esportiva.

Hoje, Felipe mostra um novo lado no Estrela da Casa, reality musical da Globo. Ele apresenta os flashes diários do Passe Livre, aproximando o público dos bastidores do programa e dando voz ao Centro de Treinamento de Música. “Aqui dentro eu jogo nas onze. Como ator, como apresentador, como repórter...”, resume o artista.

Fora das câmeras, o baiano também chama atenção pela boa forma. Fã de esportes desde a infância, mantém uma rotina disciplinada de treinos e encara como elogio os comentários dos fãs nas redes sociais. “Está dando resultado, né? Até hoje estou inteiro”, brinca.

O futuro também reserva novidades. Felipe tem dois filmes prontos para estrear, um ainda em 2025 e outro no início de 2026, além de um espetáculo teatral em desenvolvimento. “Não consigo pensar na minha carreira sem ser de forma plural”, afirma.