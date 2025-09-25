Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Conheça o baiano que deixou o Direito para virar galã de novelas e hoje brilha na Globo

Hoje, Felipe mostra um novo lado no Estrela da Casa, reality musical da Globo

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 25 de setembro de 2025 às 14:41

Felipe Velozo
Felipe Velozo Crédito: Reprodução

Felipe Velozo é daqueles artistas que parecem estar sempre em movimento. Baiano, ele começou a carreira muito cedo na música, aos 14 anos, quando já tocava em bares e se arriscava na estrada. Aos 16, gravava e se apresentava profissionalmente, mas logo percebeu que sua trajetória seria mais plural. Tentou cursar Direito, mas abandonou a faculdade ao concluir que não queria viver frustrado.

Felipe Velozo

Felipe Velozo por Reprodução
Felipe Velozo por Reprodução
Felipe Velozo por Reprodução
Felipe Velozo por Reprodução
Felipe Velozo por Reprodução
Felipe Velozo por Reprodução
Felipe Velozo por Reprodução
Felipe Velozo por Reprodução
Felipe Velozo por Reprodução
Felipe Velozo por Reprodução
Felipe Velozo por Reprodução
1 de 11
Felipe Velozo por Reprodução

Foi no palco e diante das câmeras que Felipe encontrou seu caminho. No cinema, esteve em Marighella (2019). Nas séries, brilhou em Irmãos Freitas (2019) e Vale dos Esquecidos (2022). E na teledramaturgia, ganhou o título de galã com Tomás, seu personagem em Mar do Sertão (2022), gerente de banco apaixonado por Rosinha. Uma única cena sem camisa bastou para render milhares de comentários e viralizar nas redes sociais, algo que o ator leva na esportiva.

Hoje, Felipe mostra um novo lado no Estrela da Casa, reality musical da Globo. Ele apresenta os flashes diários do Passe Livre, aproximando o público dos bastidores do programa e dando voz ao Centro de Treinamento de Música. “Aqui dentro eu jogo nas onze. Como ator, como apresentador, como repórter...”, resume o artista.

Leia mais

Imagem - Jovem aparece vivo no próprio velório e gera caos em cidade

Jovem aparece vivo no próprio velório e gera caos em cidade

Imagem - Como assim?! Dublador da Disney revela que Pateta não é um cachorro, como muitos pensam

Como assim?! Dublador da Disney revela que Pateta não é um cachorro, como muitos pensam

Imagem - Menino de 11 anos é expulso de escola após desarmar colega que estava com revólver e impedir ataque

Menino de 11 anos é expulso de escola após desarmar colega que estava com revólver e impedir ataque

Fora das câmeras, o baiano também chama atenção pela boa forma. Fã de esportes desde a infância, mantém uma rotina disciplinada de treinos e encara como elogio os comentários dos fãs nas redes sociais. “Está dando resultado, né? Até hoje estou inteiro”, brinca.

O futuro também reserva novidades. Felipe tem dois filmes prontos para estrear, um ainda em 2025 e outro no início de 2026, além de um espetáculo teatral em desenvolvimento. “Não consigo pensar na minha carreira sem ser de forma plural”, afirma.

Com versatilidade e carisma, o baiano que um dia largou o Direito para seguir a arte hoje soma experiências no cinema, na TV, no teatro e na música, e mostra que ainda há muito espaço para surpreender.

Tags:

tv Globo Globo Ator Felipe Velozo

Mais recentes

Imagem - Mulher testa 'generosidade' de pretendente e leva 23 familiares para encontro romântico em restaurante

Mulher testa 'generosidade' de pretendente e leva 23 familiares para encontro romântico em restaurante
Imagem - ‘A Fazenda 17’: Rayane, atual de Belo, e influenciadora Saory trocam ameaças: ‘vou colocar cocô nas suas roupas’

‘A Fazenda 17’: Rayane, atual de Belo, e influenciadora Saory trocam ameaças: ‘vou colocar cocô nas suas roupas’
Imagem - Ozempic 'nasceu' graças a lagarto que só come 6 vezes ao ano; entenda

Ozempic 'nasceu' graças a lagarto que só come 6 vezes ao ano; entenda

MAIS LIDAS

Imagem - Funcionária de escola é demitida por alimentar crianças que não tinham dinheiro para comer
01

Funcionária de escola é demitida por alimentar crianças que não tinham dinheiro para comer

Imagem - Concurso de prefeitura tem vagas para mais de 20 cargos e salários de até R$ 25 mil
02

Concurso de prefeitura tem vagas para mais de 20 cargos e salários de até R$ 25 mil

Imagem - Caso de 'suruba no ônibus' tem reviravolta após descoberta da polícia
03

Caso de 'suruba no ônibus' tem reviravolta após descoberta da polícia

Imagem - Youtuber é preso após atirar contra polícia e usar esposa e filho de escudo na Bahia
04

Youtuber é preso após atirar contra polícia e usar esposa e filho de escudo na Bahia