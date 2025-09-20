ENOTURISMO

Conheça o 'parque de diversões' feito para quem é apaixonado por vinho

Conheça vinícolas, prove vinhos e viva experiência sensorial diferente de tudo

Fernanda Varela

Publicado em 20 de setembro de 2025 às 11:30

Apaixonados por vinho precisam conhecer Setúbal Crédito: Fernanda Varela/CORREIO

Península de Setúbal. Essa é a resposta, de forma bem direta, como é característico dos portugueses. É lá que os apaixonados por vinho podem viver um verdadeiro parque de diversões. Mergulhar na história, conhecer rótulos inéditos, ter contato com as uvas ainda no pé das videiras e provar uma infinidade de bebidas. Tudo isso é possível na cidade que tem investido cada vez mais no chamado enoturismo, com experiências que variam de 6 a 100 euros.

São grandes, médios e pequenos produtores que oferecem uma experiência única. Dá para passear pelas fábricas e sentir o forte cheiro da uva fermentando nos imensos tonéis de inox, ver os barris envelhecendo a bebida para que ela tenha o melhor sabor antes de ser engarrafada, provar vinhos que passam um ano no fundo do mar ou simplesmente sentar à beira do jardim de um castelo para apreciar a melhor seleção de bebidas do local, com direito a uma tradicional tábua com pães, o famosíssimo queijo de azeitão, embutidos e um dos melhores azeites do mundo. O enoturismo é relaxante e delicioso, mas é também um mergulho impressionante na história das famílias tradicionais de Setúbal.

Para mergulhar na história

Na vinícola José Maria da Fonseca, fundada em 1834, por exemplo, o museu impressiona. Os barris em ambiente escuro, envelhecendo num clima frio e ao som de músicas gregorianas, fazem o ambiente mais parecer uma atração da Disney, de tão impressionante. O local tem uma área restrita, protegida por barras de ferro, com garrafas abertas apenas em ocasiões especialíssimas, como a visita da família real. O espaço fica ao norte da Serra da Arrábida, na região de Azeitão, e é famoso por produzir os vinhos Periquita, um dos vinhos portugueses mais consumidos no Brasil. A vinícola é a mais antiga produtora de vinho de mesa e de Moscatel de Setúbal em Portugal.



Vinícola Venâncio da Costa Lima

Localizada em Quinta do Anjo, a vinícola Venâncio Costa Lima oferece experiências variadas de enoturismo, combinando passeios pelas vinhas, degustações e harmonizações com produtos típicos da região. Entre as opções estão: a atividade especial Acontece na Vindima (75 euros), que permite vivenciar a colheita das uvas; Tesouros da Quinta do Anjo (47 euros), passeio pelas vinhas e campos da região; e experiências de degustação como Das Grutas ao Vinho na Quinta do Anjo (30 euros) e Da Queijaria Artesanal à Adega (35 euros), que unem vinhos a queijos e petiscos tradicionais. A vinícola também oferece provas de Moscatéis premiados, harmonizações de vinhos com sobremesas e degustações exclusivas na Casa Venâncio.

Adega de Palmela

Integrante da Rota dos Vinhos da Península de Setúbal, a Adega de Palmela promove visitas guiadas que mostram todo o processo de vinificação, da receção das uvas à linha de enchimento e cave, com degustação de vinhos. As experiências variam de provas simples com três vinhos (7 euros) até programas premium, como o Um Dia de Vindima (90 euros), em setembro, que inclui corte de uvas, pisa a pé, almoço com prova comentada e uma garrafa de lembrança. A adega também dispõe de espaço para eventos, como workshops, casamentos e reuniões corporativas.

Quinta do Piloto

Também em Palmela, a Quinta do Piloto oferece programas completos de enoturismo, combinando visita guiada, provas de vinhos e Moscatéis, e harmonização com produtos regionais. Entre as opções estão o Guidedtour Piloto (12 €), o Terroir com Moscatéis adicionais (14 euros) e pacotes como o Rotados Moscatéis (35 euros) e Icónica (50 euros), que incluem vinhos topo de gama, Moscatéis de 10 e 20 anos, queijos, enchidos e doces típicos. As experiências exigem reserva mínima de duas pessoas e incluem degustações adaptadas a diferentes públicos, incluindo crianças.

Sociedade Vinícola de Palmela

A Sociedade Vinícola de Palmela oferece uma imersão na tradição vinícola local, com provas guiadas dedicadas aos Moscatéis, vinhos tintos, brancos e rosés, incluindo rótulos de 5 e 10 anos. Entre as experiências estão o Wine Tasting Chafariz (10 euros), o Wine Tasting Castelo (18 euros) e o Wine Tasting Palmela (30 euros), prova premium que reflete o terroir atlântico da região. As degustações podem ser harmonizadas com clássicos da gastronomia local, proporcionando uma experiência completa para apreciadores iniciantes ou experientes.

José Maria da Fonseca

Uma das vinícolas mais antigas de Portugal, José Maria da Fonseca permite explorar a história do Moscatel de Setúbal e da marca “Periquita”, com visitas guiadas à Casa Museu e adegas históricas. As provas variam de dois vinhos (10 euros) a seis vinhos e Moscatéis premium ou super premium (até 49 euros), incluindo experiências exclusivas como a degustação de Moscatéis especiais Alambre 20, Alambre 40 e Trilogia (100 euros). A vinícola oferece ainda workshops de pintura com vinho, iniciação à prova de vinhos, yoga na adega, geocaching e a experiência Wine Blending, para criar o próprio blend e levar a garrafa personalizada para casa. O vinho Periquita é conhecido como o primeiro vinho tinto engarrafado em Portugal.

Casa Ermelinda Freitas

Fundada em 1920 e sempre gerida por mulheres, a Casa Ermelinda Freitas tornou-se referência internacional em vinhos. A vinícola oferece diferentes provas de degustação: prova standard com 5 vinhos (10 euros), prova 3 regiões com vinhos de Minho, Douro e Península de Setúbal (10 euros), prova monovarietais (15 euros) e prova premium com vinhos topo de gama (25 euros, mínimo de 4 participantes). Todas as experiências incluem produtos regionais e azeite extra-virgem, permitindo aos visitantes conhecer a história e a tradição da vinícola enquanto degustam vinhos premiados.

Palácio da Bacalhôa – Vila Nogueira de Azeitão

O Palácio da Bacalhôa combina história, arte e vinhos. A arquitetura, decoração e jardins refletem influências da Europa, África e Oriente ao longo dos séculos. Os visitantes podem apreciar azulejos portugueses dos séculos XV e XVI, peças únicas de arte privada, jardins, vinhas e a casa do lago, onde está o primeiro azulejo datado em Portugal. As visitas guiadas duram cerca de 1h30, com preços que variam de 6 a 15 euros, dependendo da exposição escolhida. Crianças até 12 anos têm entrada gratuita.

N’A Serenada – Serra de Grândola

Localizada no coração da Serra de Grândola, N’A Serenada oferece experiências de enoturismo entre vinhas, adega e natureza. As provas incluem opções como Três Vinhos Simples, Três Vinhos Premium, Quatro Vinhos, o exclusivo Verdelho Vinho da Terra e do Mar e a Prova Vertical de Verdelho. A propriedade ainda promove workshops vínicos, passeios a cavalo, BTT, trilhos pedestres, pesca desportiva, passeios de barco e aulas de surf. Os visitantes podem desfrutar de terraços panorâmicos e da piscina, além de experiências gastronômicas, como picnics e jantares harmonizados com vinhos. Atividades especiais incluem pintura com vinho, yoga na adega, geocaching e Wine Blending, para criar o próprio blend.

