NATUREZA

Conheça o primeiro animal descoberto a sobreviver sem oxigênio

Pesquisa revela que ser multicelular perdeu completamente a capacidade de efetuar respiração aeróbica

Pesquisadores identificaram um parasita microscópico que desafia tudo o que se sabia sobre a respiração animal. O Henneguya salminicola, que vive nos músculos do salmão, é o primeiro animal multicelular conhecido que não depende de oxigênio para sobreviver.>

A descoberta – de cientistas da Universidade Estadual de Oregon, nos Estados Unidos, e da Universidade de Tel Aviv, em Israel – foi publicada na revista Proceedings of the National Academy of Sciences, em 2020.>