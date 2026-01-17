ASTROLOGIA

Cor e número da sorte de hoje (17 de janeiro): pequenos sinais que ajudam o dia a fluir

O sábado favorece escolhas conscientes e atitudes simples que evitam desgaste emocional

Giuliana Mancini

Publicado em 17 de janeiro de 2026 às 09:00

Signos e numerologia Crédito: Shutterstock/Reprodução

O sábado traz uma energia mais sensível às intenções do que às ações impulsivas. Tudo flui melhor quando você respeita seu ritmo, observa o ambiente e evita exageros. As cores e números ligados a cada signo funcionam como aliados para manter equilíbrio, clareza emocional e decisões mais acertadas ao longo do dia.

Áries:

O dia pede menos pressa e mais estratégia, especialmente em conversas delicadas. Quando você desacelera, consegue enxergar soluções que antes pareciam distantes.

Cor da sorte: Vermelho

Número da sorte: 9

Touro:

Assuntos familiares ganham destaque e pedem escuta verdadeira. Um ajuste prático feito hoje traz mais conforto para os próximos dias.

Cor da sorte: Verde

Número da sorte: 6

Gêmeos:

O sábado favorece diálogos leves e trocas que inspiram novas ideias. Evite dispersão para não perder oportunidades interessantes.

Cor da sorte: Amarelo

Número da sorte: 5

O erro que cada signo mais comete nas relações 1 de 12

Câncer:

Cuidar do próprio bem-estar emocional faz toda a diferença hoje. Um gesto simples fortalece vínculos importantes.

Cor da sorte: Branco

Número da sorte: 2

Leão:

O dia convida você a dividir responsabilidades em vez de centralizar tudo. Quando confia mais, o clima ao redor melhora visivelmente.

Cor da sorte: Dourado

Número da sorte: 1

Virgem:

Organizar pequenas pendências traz uma sensação imediata de alívio. O sábado flui melhor quando você aceita que nem tudo precisa ser perfeito.

Cor da sorte: Azul

Número da sorte: 7

O ponto fraco que cada signo tenta esconder 1 de 12

Libra:

Buscar ambientes agradáveis ajuda a equilibrar emoções. Uma conversa sincera fortalece relações importantes.

Cor da sorte: Rosa

Número da sorte: 8

Escorpião:

Evite carregar preocupações que não são suas. O dia favorece decisões mais maduras e conscientes.

Cor da sorte: Vinho

Número da sorte: 11

Sagitário:

O sábado estimula aprendizados espontâneos e experiências fora da rotina. Manter a mente aberta rende boas surpresas.

Cor da sorte: Roxo

Número da sorte: 3

O drink que combina com cada signo 1 de 12

Capricórnio:

Permitir-se descansar também é produtivo hoje. Uma pausa bem aproveitada clareia pensamentos e planos.

Cor da sorte: Cinza

Número da sorte: 4

Aquário:

O dia favorece encontros e trocas que ampliam sua visão. Evite se fechar em certezas rígidas.

Cor da sorte: Turquesa

Número da sorte: 10

Peixes:

Sensibilidade em alta ajuda você a compreender melhor o outro. Confiar na própria intuição torna o sábado mais leve.

Cor da sorte: Lilás