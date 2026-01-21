ASTROLOGIA

Cor e número da sorte de hoje (21 de janeiro): o detalhe que pode destravar sua prosperidade

O dia favorece ajustes conscientes, amadurecimento emocional e decisões que impactam estudos, dinheiro e relações

Giuliana Mancini

Publicado em 21 de janeiro de 2026 às 09:00

Esta quarta-feira, dia 21 de janeiro, convida a pensar além do imediato. Pequenas concessões feitas hoje ajudam a construir estabilidade financeira, clareza acadêmica e relações mais alinhadas com o que você realmente espera do futuro. Não é um dia de pressa, mas de consciência. As cores e números da sorte atuam como apoio para manter foco, equilíbrio e visão de longo prazo. Veja a previsão do site "Hindustan Times".

Áries: O clima em casa traz leveza emocional e renova sua motivação para cuidar mais de si. No trabalho, novos processos exigem paciência, mas sua capacidade de adaptação evita atrasos maiores.

Cor da sorte: Pêssego

Número da sorte: 4

Touro: Questões financeiras finalmente entram em ordem, trazendo alívio mental. No campo profissional, sua eficiência chama atenção e fortalece sua posição a médio prazo.

Cor da sorte: Bege

Número da sorte: 6

Gêmeos: O trabalho em equipe flui melhor quando você escuta mais do que reage. Nos estudos, o desafio é manter constância para transformar bons momentos de foco em progresso real.

Cor da sorte: Vermelho

Número da sorte: 1

Câncer: O dia pede disciplina com gastos e mais organização mental. Mesmo com certa oscilação na concentração, você consegue avançar quando estabelece prioridades claras.

Cor da sorte: Laranja

Número da sorte: 8

Leão: Imprevistos financeiros e profissionais exigem maturidade emocional. Evitar confrontos diretos e rever estratégias ajuda você a recuperar clareza ao longo do dia.

Cor da sorte: Vinho

Número da sorte: 2

Virgem: Atitudes responsáveis fortalecem tanto a vida pessoal quanto os objetivos profissionais. Nos estudos, a organização é sua maior aliada para manter o ritmo.

Cor da sorte: Dourado

Número da sorte: 9

Libra: Conversas fluem melhor quando você solta o controle excessivo. No campo acadêmico, a confiança cresce e traz uma sensação real de avanço.

Cor da sorte: Cinza

Número da sorte: 11

Escorpião: Ideias criativas favorecem ganhos materiais, mas decisões impulsivas podem atrapalhar planos maiores. O foco nos estudos precisa ser retomado com mais método.

Cor da sorte: Açafrão

Número da sorte: 8

Sagitário: O dia pede mais estrutura e menos improviso, especialmente em estudos e decisões patrimoniais. Quando você desacelera, as respostas aparecem com mais clareza.

Cor da sorte: Creme

Número da sorte: 22

Capricórnio: Cautela financeira e comunicação cuidadosa evitam conflitos desnecessários. Nos estudos, respeitar seus limites hoje é mais produtivo do que forçar rendimento.

Cor da sorte: Marrom

Número da sorte: 3

Aquário: O ambiente familiar traz acolhimento e inspiração. No campo acadêmico, sua curiosidade está afiada e favorece aprendizados mais profundos.

Cor da sorte: Branco

Número da sorte: 9

Peixes: O dia favorece recolhimento produtivo e clareza emocional. Nos estudos e projetos pessoais, você começa a enxergar conexões importantes para o futuro.

Cor da sorte: Prata