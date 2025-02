LUTO

Coxinha, amor platônico e batom vermelho: Felipe Andreoli se emociona ao falar de morte da avó

Veja a homenagem d jornalista para dona Gerusa

"Ela foi de longe a maior cozinheira desse planeta: a melhor coxinha do mundo, macarrão com creme de leite inesquecível, tinha a tal da pizzella que eu nunca comi em outro lugar a não ser na casa dela, tortas, croquete, frango à milanesa ...e normalmente era tudo de uma vez, afinal " não tinha muita coisa na geladeira ... Uma hora depois tinha bolinho de chuva", continuou.>

"Minha vó uniu essa família na unha...e na panela e no carteado! Como gostava de comprar 2 cartas 'sem querer'...E quando acabava o jogo tinha um monte de carta no chão...Tudo perto da cadeira dela. Perdeu o amor da vida cedo e passava os dias relembrando o vovô Luiz. Gostava de se vestir de maneira extravagante pra ir dançar no clube Piratininga. Dizia que ia encontrar o JR, o milionário da novela americana Dallas", relembrou.>