TECNOLOGIA

Criador do Chat GPT afirma que muitas profissões vão sumir com o avanço da IA

CEO da OpenAI diz que sociedade já passou do “ponto sem retorno” e superinteligência está mais perto do que parece

Sam Altman, CEO da OpenAI e um dos nomes por trás do ChatGPT, publicou um ensaio em que compartilha reflexões sobre o futuro da inteligência artificial e seus impactos na sociedade. Para ele, o avanço rumo a uma superinteligência digital já está em andamento, e pode mudar a forma como trabalhamos de maneira definitiva. >

Altman acredita que a IA já demonstra sinais de que será mais poderosa do que qualquer ser humano. Segundo ele, ferramentas como o ChatGPT estão cada vez mais presentes no cotidiano, ajudando pessoas a resolver tarefas complexas e alterando a maneira como lidamos com produtividade, criatividade e tomada de decisão.>