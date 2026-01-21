Da invenção por acaso à fortuna bilionária: a história curiosa por trás da criação do post-it

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Agência Correio
Publicado em 21 de janeiro de 2026 às 09:00
Spencer Silver desenvolveu uma substância colante em 1968 que parecia um fracasso comercial imediato. A cola tinha baixa aderência e permitia que o papel fosse removido com facilidade do local de aplicação.
Sem uso prático por anos, a invenção ganhou vida nova quando um colega teve uma ideia brilhante. O produto se tornou um dos mais vendidos da gigante 3M em todo o mundo, gerando lucros imensos.
O cientista buscava algo inovador nos laboratórios da empresa de tecnologia diversificada. Ele percebeu que, por mais que sua invenção fosse capaz de fixar papel, a força dessa união era insuficiente.
Em 1974, um colega usou a criação de Silver para evitar que o marcador de páginas caísse do livro. Certamente, essa utilidade prática deu ao cientista a inspiração para criar os blocos de notas coloridos.
Assim nasceu o Post-It, facilitando o uso da "cola para fixá-las em diversos locais". Atualmente, o item é essencial e prova que falhas iniciais podem gerar resultados financeiros extraordinários.