Da invenção por acaso à fortuna bilionária: a história curiosa por trás da criação do post-it

Saiba como a 3M transformou um fracasso de laboratório em um ícone mundial

Agência Correio

Publicado em 21 de janeiro de 2026 às 09:00

A capacidade dos inventores de resignificar suas criações Crédito: Freepik

Spencer Silver desenvolveu uma substância colante em 1968 que parecia um fracasso comercial imediato. A cola tinha baixa aderência e permitia que o papel fosse removido com facilidade do local de aplicação.

Sem uso prático por anos, a invenção ganhou vida nova quando um colega teve uma ideia brilhante. O produto se tornou um dos mais vendidos da gigante 3M em todo o mundo, gerando lucros imensos.

O cientista buscava algo inovador nos laboratórios da empresa de tecnologia diversificada. Ele percebeu que, por mais que sua invenção fosse capaz de fixar papel, a força dessa união era insuficiente.

O uso genial de um marcador

Em 1974, um colega usou a criação de Silver para evitar que o marcador de páginas caísse do livro. Certamente, essa utilidade prática deu ao cientista a inspiração para criar os blocos de notas coloridos.