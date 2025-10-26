Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Daniel Cady corre com o filho Marcelo Sangalo pelas ruas de Salvador; fotos

Após a competição, ele posou ao lado do filho

  • Foto do(a) author(a) Alô Alô Bahia

  • Alô Alô Bahia

Publicado em 26 de outubro de 2025 às 13:55

Daniel Cady corre com o filho Marcelo Sangalo pelas ruas de Salvador; fotos
Daniel Cady corre com o filho Marcelo Sangalo pelas ruas de Salvador; fotos Crédito: Reprodução/Redes Sociais

O nutricionista Daniel Cady começou este domingo (26) fazendo atividade física. Ele participou da 4ª Corrida de Rua, promovida pelo Yacht Clube, em Salvador.

Daniel contou com a companhia do filho mais velho, Marcelo Sangalo, na competição. Logo no início da manhã, ele compartilhou a chegada ao circuito, com vista para a Baía de Todos-os-Santos. “Bora buscar o balde”, brincou.

Daniel Cady corre com Marcelo Sangalo pelas ruas de Salvador

Daniel Cady corre com o filho Marcelo Sangalo pelas ruas de Salvador; fotos por Reprodução/Redes Sociais
Daniel Cady corre com o filho Marcelo Sangalo pelas ruas de Salvador; fotos por Reprodução/Redes Sociais
Daniel Cady corre com o filho Marcelo Sangalo pelas ruas de Salvador; fotos por Reprodução/Redes Sociais
Daniel Cady corre com o filho Marcelo Sangalo pelas ruas de Salvador; fotos por Reprodução/Redes Sociais
Daniel Cady corre com o filho Marcelo Sangalo pelas ruas de Salvador; fotos por Reprodução/Redes Sociais
Daniel Cady corre com o filho Marcelo Sangalo pelas ruas de Salvador; fotos por Reprodução/Redes Sociais
Daniel Cady corre com o filho Marcelo Sangalo pelas ruas de Salvador; fotos por Reprodução/Redes Sociais
Daniel Cady corre com o filho Marcelo Sangalo pelas ruas de Salvador; fotos por Reprodução/Redes Sociais
Daniel Cady corre com o filho Marcelo Sangalo pelas ruas de Salvador; fotos por Reprodução/Redes Sociais
Daniel Cady corre com o filho Marcelo Sangalo pelas ruas de Salvador; fotos por Reprodução/Redes Sociais
1 de 10
Daniel Cady corre com o filho Marcelo Sangalo pelas ruas de Salvador; fotos por Reprodução/Redes Sociais

Após a competição, ele posou ao lado do filho: “Meu parceiro, minha motivação”, declarou.

Leia mais

Imagem - Daniel Cady revela principal segredo da alimentação de Ivete Sangalo

Daniel Cady revela principal segredo da alimentação de Ivete Sangalo

Imagem - Daniel Cady revela apelido íntimo em declaração apaixonada para Ivete Sangalo; veja

Daniel Cady revela apelido íntimo em declaração apaixonada para Ivete Sangalo; veja

Imagem - Ivete Sangalo divulga cliques inéditos de lua de mel com Daniel Cady

Ivete Sangalo divulga cliques inéditos de lua de mel com Daniel Cady

Leia mais no Alô Alô Bahia

Mais recentes

Imagem - Katy Perry e Justin Trudeau são vistos de mãos dadas em primeira aparição oficial como casal

Katy Perry e Justin Trudeau são vistos de mãos dadas em primeira aparição oficial como casal
Imagem - Vanessa Rios, cantora de forró e ex-vocalista da banda Capim com Mel, morre aos 42 anos

Vanessa Rios, cantora de forró e ex-vocalista da banda Capim com Mel, morre aos 42 anos
Imagem - Maíra Cardi anuncia o nascimento de Eloáh, primeira filha com Thiago Nigro

Maíra Cardi anuncia o nascimento de Eloáh, primeira filha com Thiago Nigro

MAIS LIDAS

Imagem - Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte
01

Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte

Imagem - Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora
02

Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora

Imagem - Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C
03

Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C

Imagem - Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada
04

Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada