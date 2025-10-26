CORRIDA DE RUA

Daniel Cady corre com o filho Marcelo Sangalo pelas ruas de Salvador; fotos

Após a competição, ele posou ao lado do filho

Publicado em 26 de outubro de 2025 às 13:55

Daniel Cady corre com o filho Marcelo Sangalo pelas ruas de Salvador; fotos Crédito: Reprodução/Redes Sociais

O nutricionista Daniel Cady começou este domingo (26) fazendo atividade física. Ele participou da 4ª Corrida de Rua, promovida pelo Yacht Clube, em Salvador.

Daniel contou com a companhia do filho mais velho, Marcelo Sangalo, na competição. Logo no início da manhã, ele compartilhou a chegada ao circuito, com vista para a Baía de Todos-os-Santos. “Bora buscar o balde”, brincou.

