Daniel Cady corre com o filho Marcelo Sangalo pelas ruas de Salvador; fotos

Alô Alô Bahia
Publicado em 26 de outubro de 2025 às 13:55
O nutricionista Daniel Cady começou este domingo (26) fazendo atividade física. Ele participou da 4ª Corrida de Rua, promovida pelo Yacht Clube, em Salvador.
Daniel contou com a companhia do filho mais velho, Marcelo Sangalo, na competição. Logo no início da manhã, ele compartilhou a chegada ao circuito, com vista para a Baía de Todos-os-Santos. “Bora buscar o balde”, brincou.
Daniel Cady corre com Marcelo Sangalo pelas ruas de Salvador
Após a competição, ele posou ao lado do filho: “Meu parceiro, minha motivação”, declarou.