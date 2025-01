BBB 25

Daniel Rocha e Vitória Strada pensaram em dar um tempo na relação? Ator explica

Em entrevista à Quem, o ator explicou como tem lidado com o confinamento da amada

Vitória Strada e Daniel Rocha assumiram a relação no ano passado e os internautas questionaram o porquê de não terem entrado juntos no reality. Vitória entrou na “casa mais vigiada” do BBB25 ao lado do amigo Matheus Pires, arquiteto natural de São José dos Campos (SP).