Daniel Rocha, ex de Vitória Strada faz desabafo após ‘virar motoboy’ e crítica influenciadores

Em vídeo, ator falou sobre desvalorização da profissão

Felipe Sena

Publicado em 4 de setembro de 2025 às 17:32

O ator Daniel Rocha, ex da atriz Vitória Strada usou as redes sociais para desabafar sobre a profissão que envolve arte e atuação nas redes sociais. O artista viveu cinco dias como um entregador para um próximo trabalho, que não foi revelado, e usou o momento para fazer uma reflexão.

Segundo Daniel, em um mundo de influenciadores, está cada vez mais difícil a arte de atuar ser levada a sério e com comprometimento. Além de ter apontado a desvalorização da profissão de motoboy.

“Minha profissão foi inundada por pessoas que nunca tiveram carreira de ator. Influencers, cantores, ex-participantes de reality shows que nunca foram atores. Gente que nunca estudou, nunca se preparou, nunca se entregou ao processo. Gente que confunde a fama com a atuação”, disse o ator.

Segundo o ator, “a arte tem sido banalizada” porque tal ofício “exige trabalho, entrega, sair da zona de conforto e muitos não estão dispostos a isso”.

Daniel ainda disse que gostaria de “ter vivido mais essa experiência”, mas salientou as dificuldades da carreira e do mercado audiovisual no Brasil. “A diminuição de verba tem reduzido cada vez mais o preparo dos artistas e isso enfraquece um processo que deveria ter sido essencial para qualquer ator e não foi uma brincadeira. Isso seria desrespeitoso”, afirmou.

Nos últimos anos tem se intensificado o debate a respeito da profissão dos entregadores e motoboys, vítimas de preconceito, racismo, entre outras formas de discriminação e agressão. Por isso, o ator fez questão de salientar a importância desses profissionais para o país.

“Uma das classes mais importantes e ao mesmo tempo uma das mais desvalorizadas e invisíveis da nossa sociedade, uma classe marcada por preconceito, pouca valorização e muita luta”, disse Daniel que teve um relacionamento com a ex-BBB Vitória Strada.

O artista que passou por uma imersão ao lado de colaboradores de entrega relatou que compartilhou “não só trabalho, mas também a rotina, as dificuldades e a união dessa classe”.

“Atuando como motoboy aprendi sobre companheirismo, gratidão, luta, dedicação e isso só aumentou ainda mais a minha admiração. Obrigado por me ensinarem a ver o mundo de outra forma e foi uma honra estar ao lado de vocês. Contem comigo sempre”, disse, até por que atuar é “viver como o outro”.