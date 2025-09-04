CINEMA NACIONAL

Elenco de peso aparece em leitura de roteiro de novo filme; saiba detalhes

'Ataque no Metrô' será um filme repleto de suspense e tensão

Elis Freire

Publicado em 4 de setembro de 2025 às 19:45

Elenco de "Ataque ao Metrô" Crédito: Reprodução

Grandes nomes do cinema e da televisão brasileira apareceram reunidos em leitura de roteiro do filme "Ataque ao Metrô", novo suspense produzido pela INTRO Pictures em coprodução e distribuição da The Walt Disney Company. Dirigido por Mauricio Eça, as gravações do filme iniciaram nesta quinta-feira (4).

O elenco é formado por nomes como Mel Maia, Sérgio Malheiros, Mateus Solano, Leticia Spiller e Marcelo Serrado. A trama acompanha a inauguração de uma nova linha de metrô, quando um trem é sequestrado por Diana (Mel Maia), uma jovem em busca de justiça por uma tragédia esquecida. Santiago (Sérgio Malheiros) está para ajudá-la nessa missão.

No filme que promete muita emoção de suspense, a delegada Helena (Leticia Spiller) conduz as negociações, enquanto o jornalista Julio Barreto (Mateus Solano) desvenda as motivações da sequestradora. O caso se desdobra em histórias profundas que revelam histórias sobre os personagens. O roteiro é de Felipe S. Mendes, baseado no livro "Linha 4 Amarela".

"Ataque ao Metrô" estreará nos cinemas. A data de lançamento será anunciada pela Disney.

