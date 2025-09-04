Acesse sua conta
Elenco de peso aparece em leitura de roteiro de novo filme; saiba detalhes

'Ataque no Metrô' será um filme repleto de suspense e tensão

  • Foto do(a) author(a) Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 4 de setembro de 2025 às 19:45

Elenco de
Elenco de "Ataque ao Metrô" Crédito: Reprodução

Grandes nomes do cinema e da televisão brasileira apareceram reunidos em leitura de roteiro do filme "Ataque ao Metrô", novo suspense produzido pela INTRO Pictures em coprodução e distribuição da The Walt Disney Company. Dirigido por Mauricio Eça, as gravações do filme iniciaram nesta quinta-feira (4). 

O elenco é formado por nomes como Mel Maia, Sérgio Malheiros, Mateus Solano, Leticia Spiller e Marcelo Serrado. A trama acompanha a inauguração de uma nova linha de metrô, quando um trem é sequestrado por Diana (Mel Maia), uma jovem em busca de justiça por uma tragédia esquecida. Santiago (Sérgio Malheiros) está para ajudá-la nessa missão. 

Elenco de "Ataque ao Metrô"

Leitura de roteiro de "Ataque ao metrô" por Reprodução / Instagram
Sérgio Malheiros por Reprodução
Letícia Spiller por Reprodução
Mateus Solano por Reprodução
Marcelo Serrado por Reprodução
Mel Maia por Reprodução / Instagram
1 de 6
Leitura de roteiro de "Ataque ao metrô" por Reprodução / Instagram

No filme que promete muita emoção de suspense, a delegada Helena (Leticia Spiller) conduz as negociações, enquanto o jornalista Julio Barreto (Mateus Solano) desvenda as motivações da sequestradora. O caso se desdobra em histórias profundas que revelam histórias sobre os personagens. O roteiro é de Felipe S. Mendes, baseado no livro "Linha 4 Amarela".

"Ataque ao Metrô" estreará nos cinemas. A data de lançamento será anunciada pela Disney.

Veja imagens da leitura do roteiro:

