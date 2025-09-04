Acesse sua conta
Ex-atriz da Globo resgatada em situação desumana recebe ganha ‘novo lar’; veja imagens

Rejane Schumann, de 74 anos, foi encontrada em situação desumana

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 4 de setembro de 2025 às 19:21

Atriz fez parte de sucessos da Globo
Atriz fez parte de sucessos da Globo Crédito: Reprodução (Redes Sociais/Globo)

Um caso de abandono chamou a atenção no Brasil nesta quarta-feira (3). A ex-atriz da Globo Rejane Schumann, de 74 anos, foi encontrada em situação precária em uma residência localizada em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul.

Atriz foi encontrada em situação comovente

Atriz foi encontrada em situação comovente por Reprodução | Redes Sociais
Atriz foi encontrada em situação comovente por Reprodução | Redes Sociais
Atriz foi encontrada em situação comovente por Reprodução | Redes Sociais
Atriz foi encontrada em situação comovente por Reprodução | Redes Sociais
Ex-atriz da Globo Rejane Schumann atuou em várias novelas dos anos 1970 por Reprodução
Rejane Schumann atuou em novelas clássicas da TV Globo por Reprodução
Atriz foi encontrada em situação comovente por Reprodução | Redes Sociais
1 de 7
Atriz foi encontrada em situação comovente por Reprodução | Redes Sociais

No entanto, recebeu ajuda e ganhou um novo lar limpo e digno, diferente das condições da casa em que foi encontrada. A Polícia Civil de Porto Alegre recebeu uma solicitação de resgate de animais que estariam em condições precárias, mas chegando lá acompanhados da ativista de resgate ao animais, Deise Falci, que quem necessitava de resgate e ajuda era uma senhora.

Deise, que atua no resgate de animais, percebeu que se tratava de uma das maiores estrelas da TV. A partir de um mutirão divulgado nas redes sociais, Deise conseguiu ajuda para a atriz, e chegou a compartilhar imagens do local em que a atriz mora, mas agora organizado e em bom estado para viver.

“A partir de hoje ela vai dormir no limpo. Num apartamento cheiroso, limpo e organizado como todos merecem. Colchão novo, travesseiro novo, lençol e cobertores novos”, escreveu na publicação. No post, ela ainda agradece a três mulheres: Josi, Amanda e Julia. Elas ajudaram na limpeza do ambiente.

Casa em que ex-atriz reside foi limpa e or por Reprodução | Redes Sociais
Casa em que ex-atriz reside foi limpa e or por Reprodução | Redes Sociais
Casa em que ex-atriz reside foi limpa e or por Reprodução | Redes Sociais
Resgate da atriz

Também através de publicação nas redes sociais, Deise compartilhou imagens e um depoimento de como se encontrava a atriz e o ambiente em que vivia com quatro cães e três gatos.

“Ela estava com muita fome. Os animais tinham ração, ela não tinha nada, geladeira completamente vazia, não tinha nem água e nada para comer, nada!”, desabafou nas redes sociais.

“O fedor de odor de urina se sentia na rua, do portão do prédio. Quando entramos tinha bastante xixi e fezes dos cães, ela não tinha absolutamente nenhum produto de limpeza”, relatou.

“O fedor é insuportável, sei que a gente já viu coisa muito pior, mas imagina chegar ao ponto de uma senhora dormir em cima de um colchão imundo”, disse Deise já no local acompanhada da Polícia Civil. Ela ainda relatou que Rejane jogava as fezes dos animais pela janela e que o banheiro do local não tinha energia.

Em outro momento que passeia com os cães resgatados, ela diz: “finalmente depois de muito tempo trancado no apartamento vão ter liberdade agora”. Deise ainda reforçou o péssimo estado do animal que está com sarna.

Em outro vídeo, passei com uma cadela. “Imagina o alívio dessa doguinha de passear depois de meses presa num apartamento fedido”, disse.

Todos os cães e gatos foram resgatados junto à Polícia Civil e serão destinados a adoção responsável.

Quem é Rejane Schumann?

Atriz de 74 anos brilhou em papéis em tramas clássicas brasileiras como “Dancin Days” (1978), “O Astro” (1977)” e “Pai Herói” (1979). No entanto, acumula outras profissões e carreira como advogada, jornalista e escritora.

