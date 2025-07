POLÊMICA

Datena diz que Virginia deveria estar presa por divulgar bets

Apresentador criticou Justiça ao vivo e afirmou que famosos escapam da punição por promover casas de apostas

Heider Sacramento

Publicado em 2 de julho de 2025 às 11:55

Datena critica Virginia e diz que Justiça protege famosos Crédito: Reprodução

Durante a edição da última terça-feira (1º) do Brasil do Povo, na RedeTV!, o apresentador José Luiz Datena fez duras críticas à influenciadora Virginia Fonseca. Em conversa com Sonia Abrão, ele afirmou que a criadora de conteúdo digital deveria estar presa por ter promovido casas de apostas online, conhecidas como bets, nas redes sociais. >

"Ironicamente, prendem os pequenos influenciadores com 50 mil seguidores, e a Virginia, que tem milhões, continua livre? Com senador tirando foto com ela?", questionou Datena, visivelmente irritado. O jornalista ainda criticou o sistema de Justiça brasileiro: "Porque o pequenininho se ferra e o grandão sai numa boa? A lei que deveria ser igual pra todo mundo, infelizmente, ainda não é.">

Virginia depôs à CPI das Bets no mês passado e não foi indiciada. Na ocasião, afirmou que não se arrepende das parcerias com plataformas de apostas e que tudo serviu como aprendizado.>