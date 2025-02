FAMOSOS

De fio-dental, ex-BBB Fernanda Bande esbanja sensualidade em praia na Bahia

Ela realizou sonho de conhecer um dos destinos turísticos do estado

Fernanda Varela

Publicado em 4 de fevereiro de 2025 às 14:29

Fernanda Bande Crédito: Reprodução

De biquíni fio-dental, a apresentadora e ex-BBB Fernanda Bande, de 33 anos de idade, abriu o álbum de sua viagem a Trancoso, na Bahia, com o noivo, o atleta de rugby Daniel Gregg, nessa segunda-feira (3), com direitos a cliques arrasadores à beira-mar, com um look marrom sem alça e posando à la sereia.>

"Energia de gostosa nesse verão!", escreveu Fernanda em referência ao hit de Ivete Sangalo. A ex-BBB , que usou um conjuntinho branco e rosa estampado, e que recentemente foi pedida em casamento por Gregg, com quem já está desde 2023. "Quero meus biscoitos lá no feed", ainda escreveu ela, incentivando internautas a deixarem elogios aos cliques arrasadores dela em terras baianas.>

Em papo com a Quem, Fernanda contou detalhes do pedido romântico e ainda falou sobre a construção de uma família com o amado.>

A ex-BBB admitiu que precisava de um descanso depois de um ano cheio de compromissos, programas de TV, publicidades e projetos que conseguiu depois de deixar a casa mais vigiada do Brasil. "Eu fiquei completamente focada no trabalho, estava me entregando de corpo e alma. E senti a necessidade de tirar um descanso", contou.>