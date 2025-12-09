Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Dê nova vida às suas amadas assadeiras com este item essencial do armário de remédios

A importância de adotar métodos suaves que limpam bem sem desgastar o material das assadeiras

  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Agência Correio

Publicado em 9 de dezembro de 2025 às 15:30

A importância de adotar métodos suaves que limpam bem sem desgastar o material das assadeiras
A importância de adotar métodos suaves que limpam bem sem desgastar o material das assadeiras Crédito: Reprodução/YouTube

Se você está sem bicarbonato em casa, o peróxido de hidrogênio, conhecido popularmente como água oxigenada, já ajuda bastante a remover sujeira acumulada nas assadeiras. Segundo o House Digest, ele funciona bem mesmo sem misturas, desde que tenha tempo suficiente para agir.

Esse método exige um pouco mais de paciência e talvez um pouco mais de esfregação ao final, mas é uma ótima alternativa para quem quer resolver o problema usando o que tem à mão.

Limpeza e faxina são fundamentais

Limpeza por Shutterstock
Limpeza por Shutterstock
Limpeza por Shutterstock
Limpeza por Shutterstock
Limpeza por Shutterstock
Limpeza por Shutterstock
1 de 6
Limpeza por Shutterstock

Como usar o peróxido puro

Umedeça um pano ou papel toalha com peróxido e esfregue a superfície da assadeira para espalhar o produto. Depois deixe esse pano ou papel sobre a assadeira, mantendo-a coberta durante um período de três a oito horas, dependendo do nível de sujeira.

No final do tempo de espera, retire o pano e lave normalmente com água morna e sabão, esfregando apenas se for necessário.

Quando esse método funciona melhor

Esse tipo de limpeza é ideal para sujeiras moderadas e manchas recentes. Ele ajuda a soltar gordura e restos de alimentos que não saíram completamente na lavagem comum.

Para manchas antigas ou sujeira muito resistente, pode ser que seja necessário repetir o processo ou usar a técnica reforçada com bicarbonato.

Dicas finais

Deixar o peróxido agir por um tempo longo é fundamental para bons resultados. Quanto mais tempo ele ficar em contato com a sujeira, mais fácil será removê-la depois.

E como qualquer produto de limpeza, é importante enxaguar bem antes de usar novamente a assadeira para garantir que não fiquem resíduos.

Leia mais

Imagem - A 'erva daninha' que reduz o inchaço no corpo e limpa o fígado

A 'erva daninha' que reduz o inchaço no corpo e limpa o fígado

Imagem - Qual o segredo das misteriosas pedras vivas que engordam e mudam de lugar?

Qual o segredo das misteriosas pedras vivas que engordam e mudam de lugar?

Imagem - Sem nome, sem idade, sem passado: idosa escolhe nova identidade e aniversário aos (quase) 70 anos

Sem nome, sem idade, sem passado: idosa escolhe nova identidade e aniversário aos (quase) 70 anos

Mais recentes

Imagem - Quando Juquinha e Lorena se beijam em 'Três Graças'? Atriz revela bastidores

Quando Juquinha e Lorena se beijam em 'Três Graças'? Atriz revela bastidores
Imagem - Anastácia emociona ao revelar verdade para Candinho em 'Êta Mundo Melhor!' desta terça (9)

Anastácia emociona ao revelar verdade para Candinho em 'Êta Mundo Melhor!' desta terça (9)
Imagem - Conheça os 'Nold': as pessoas dessa geração simplesmente não envelhecem

Conheça os 'Nold': as pessoas dessa geração simplesmente não envelhecem

MAIS LIDAS

Imagem - 4 signos começam a atrair abundância e sorte a partir de hoje (9 de dezembro)
01

4 signos começam a atrair abundância e sorte a partir de hoje (9 de dezembro)

Imagem - Ticiane Pinheiro deixa a Record após 20 anos
02

Ticiane Pinheiro deixa a Record após 20 anos

Imagem - 13º salário: segunda parcela será paga antecipadamente
03

13º salário: segunda parcela será paga antecipadamente

Imagem - Inmet emite alerta de chuvas intensas para Bahia e mais 13 estados; veja previsão
04

Inmet emite alerta de chuvas intensas para Bahia e mais 13 estados; veja previsão