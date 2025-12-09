COZINHA

Dê nova vida às suas amadas assadeiras com este item essencial do armário de remédios

A importância de adotar métodos suaves que limpam bem sem desgastar o material das assadeiras

Agência Correio

Publicado em 9 de dezembro de 2025 às 15:30

A importância de adotar métodos suaves que limpam bem sem desgastar o material das assadeiras Crédito: Reprodução/YouTube

Se você está sem bicarbonato em casa, o peróxido de hidrogênio, conhecido popularmente como água oxigenada, já ajuda bastante a remover sujeira acumulada nas assadeiras. Segundo o House Digest, ele funciona bem mesmo sem misturas, desde que tenha tempo suficiente para agir.

Esse método exige um pouco mais de paciência e talvez um pouco mais de esfregação ao final, mas é uma ótima alternativa para quem quer resolver o problema usando o que tem à mão.

Limpeza e faxina são fundamentais 1 de 6

Como usar o peróxido puro

Umedeça um pano ou papel toalha com peróxido e esfregue a superfície da assadeira para espalhar o produto. Depois deixe esse pano ou papel sobre a assadeira, mantendo-a coberta durante um período de três a oito horas, dependendo do nível de sujeira.

No final do tempo de espera, retire o pano e lave normalmente com água morna e sabão, esfregando apenas se for necessário.

Quando esse método funciona melhor

Esse tipo de limpeza é ideal para sujeiras moderadas e manchas recentes. Ele ajuda a soltar gordura e restos de alimentos que não saíram completamente na lavagem comum.

Para manchas antigas ou sujeira muito resistente, pode ser que seja necessário repetir o processo ou usar a técnica reforçada com bicarbonato.

Dicas finais

Deixar o peróxido agir por um tempo longo é fundamental para bons resultados. Quanto mais tempo ele ficar em contato com a sujeira, mais fácil será removê-la depois.