De office boy a milionário: fundador da Zara revela segredos para se tornar um dos homens mais ricos do mundo

Fundador da Inditex, Ortega tem fortuna de US$ 116,5 bilhões e investimentos que competem com os de Musk

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 3 de setembro de 2025 às 05:30

Amancio Ortega
Amancio Ortega Crédito: Reprodução

Amancio Ortega, 88 anos, é considerado um dos empresários mais influentes e discretos do mundo. Fundador da Inditex, maior grupo de fast fashion do planeta, ele transformou a Zara em um império global e, segundo o ranking em tempo real da Forbes, divulgado este ano, acumula um patrimônio de US$ 116,5 bilhões. O valor o coloca como o segundo homem mais rico da Europa, atrás apenas de Bernard Arnault, da LVMH.

Nascido em 1936, em Busdongo de Arbas, na Espanha, Ortega veio de uma família humilde. Filho de ferroviário, abandonou os estudos aos 13 anos para ajudar em casa e começou a trabalhar como office boy em uma loja de roupas na Corunha. Foi nesse ambiente que conheceu o mercado da moda. Em 1963, fundou a GOA Confecciones, especializada em roupões, cujo nome vinha das iniciais de “Ortega Amancio” invertidas. Doze anos depois, inaugurou a primeira loja da Zara, que deu início ao grupo Inditex, hoje com mais de 7.500 unidades espalhadas pelo mundo.

A proposta de vender roupas inspiradas em grandes grifes, mas com preços acessíveis, fez da marca um fenômeno de vendas e consolidou Ortega como referência no setor têxtil. Paralelamente à moda, ele se tornou um dos maiores investidores imobiliários da Europa. Em 2018, por exemplo, comprou o complexo Troy Block, em Seattle, onde funciona parte da sede da Amazon, por cerca de 655 milhões de euros, o equivalente a US$ 740 milhões na época.

Nos últimos anos, Ortega tem ampliado seus investimentos em infraestrutura tecnológica e energia renovável, setores dominados por Elon Musk. Esse movimento levou analistas a apontarem uma rivalidade indireta entre os dois bilionários. Embora mantenha o perfil reservado que o acompanha desde o início da carreira, Ortega tem disputado espaço em licitações e projetos estratégicos que também interessam ao dono da Tesla e da SpaceX.

Discreto, o empresário continua vivendo na Corunha, onde costuma ser visto caminhando pelas fábricas da Zara, vestido de forma simples, com polo azul-marinho e calça cinza. É casado com Flora Pérez, tem paixão pelo futebol e mantém a Fundação Amancio Ortega, voltada a projetos de educação e saúde. Em 2017, doou US$ 344 milhões para financiar equipamentos de tratamento contra o câncer na Espanha.

Veja as 7 dicas do CEO na legenda das imagens na galeria abaixo:

Dicas de Amancio Ortega, fundador da Zara

Cuidado com a publicidade: A Zara optou por não investir em grandes campanhas na TV ou rádio, usando apenas ações pontuais, como outdoors e promoções de liquidação. Para Ortega, excesso de anúncios pode desgastar a imagem da marca. por Shutterstock
Comece pequeno, mas com visão: O grupo nasceu em uma garagem de 80 m², onde Ortega instalou sua primeira máquina de costura. A simbologia de começar em um espaço simples reforça a ideia de perseverança e criatividade diante de recursos limitados. por Shutterstock
Invista quando necessário:  Para Ortega, não existe ponto de venda caro ou barato, mas sim estratégico ou não. Ele costumava observar o movimento das ruas antes de decidir a localização de uma nova loja, analisando o comportamento das pessoas para validar o investimento. por Shutterstock
Coloque o cliente no centro:  As criações da Zara são inspiradas no comportamento do consumidor. A empresa monitora tendências quase em tempo real e transforma clientes em divulgadores espontâneos da marca, sem depender de grandes campanhas publicitárias. por Shutterstock
Estimule o debate interno: O fundador sempre valorizou a troca de ideias dentro da empresa. Antes de decidir, ouvia diferentes opiniões e incentivava a liberdade de expressão, criando um ambiente onde discutir e testar propostas era parte essencial da gestão. por Shutterstock
Aprenda com os erros: Fracassos também marcaram a trajetória. Em 1972, Ortega abriu sua primeira loja, que acabou fechando sete anos depois. Em vez de desistir, ele transformou o erro em aprendizado e lançou as bases que fariam da Zara uma gigante global. por Shutterstock
Conheça todo o processo produtivo: Desde cedo, Ortega aprendeu a importância de entender cada etapa da cadeia de produção. Essa visão permitiu cortar intermediários e manter preços competitivos sem perder velocidade na entrega de novas coleções. por Shutterstock
1 de 7
Cuidado com a publicidade: A Zara optou por não investir em grandes campanhas na TV ou rádio, usando apenas ações pontuais, como outdoors e promoções de liquidação. Para Ortega, excesso de anúncios pode desgastar a imagem da marca. por Shutterstock

