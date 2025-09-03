De office boy a milionário: fundador da Zara revela segredos para se tornar um dos homens mais ricos do mundo

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Fernanda Varela
Publicado em 3 de setembro de 2025 às 05:30
Amancio Ortega, 88 anos, é considerado um dos empresários mais influentes e discretos do mundo. Fundador da Inditex, maior grupo de fast fashion do planeta, ele transformou a Zara em um império global e, segundo o ranking em tempo real da Forbes, divulgado este ano, acumula um patrimônio de US$ 116,5 bilhões. O valor o coloca como o segundo homem mais rico da Europa, atrás apenas de Bernard Arnault, da LVMH.
Amancio Ortega
Nascido em 1936, em Busdongo de Arbas, na Espanha, Ortega veio de uma família humilde. Filho de ferroviário, abandonou os estudos aos 13 anos para ajudar em casa e começou a trabalhar como office boy em uma loja de roupas na Corunha. Foi nesse ambiente que conheceu o mercado da moda. Em 1963, fundou a GOA Confecciones, especializada em roupões, cujo nome vinha das iniciais de “Ortega Amancio” invertidas. Doze anos depois, inaugurou a primeira loja da Zara, que deu início ao grupo Inditex, hoje com mais de 7.500 unidades espalhadas pelo mundo.
A proposta de vender roupas inspiradas em grandes grifes, mas com preços acessíveis, fez da marca um fenômeno de vendas e consolidou Ortega como referência no setor têxtil. Paralelamente à moda, ele se tornou um dos maiores investidores imobiliários da Europa. Em 2018, por exemplo, comprou o complexo Troy Block, em Seattle, onde funciona parte da sede da Amazon, por cerca de 655 milhões de euros, o equivalente a US$ 740 milhões na época.
Nos últimos anos, Ortega tem ampliado seus investimentos em infraestrutura tecnológica e energia renovável, setores dominados por Elon Musk. Esse movimento levou analistas a apontarem uma rivalidade indireta entre os dois bilionários. Embora mantenha o perfil reservado que o acompanha desde o início da carreira, Ortega tem disputado espaço em licitações e projetos estratégicos que também interessam ao dono da Tesla e da SpaceX.
Discreto, o empresário continua vivendo na Corunha, onde costuma ser visto caminhando pelas fábricas da Zara, vestido de forma simples, com polo azul-marinho e calça cinza. É casado com Flora Pérez, tem paixão pelo futebol e mantém a Fundação Amancio Ortega, voltada a projetos de educação e saúde. Em 2017, doou US$ 344 milhões para financiar equipamentos de tratamento contra o câncer na Espanha.
Dicas de Amancio Ortega, fundador da Zara