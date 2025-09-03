7 DICAS

De office boy a milionário: fundador da Zara revela segredos para se tornar um dos homens mais ricos do mundo

Fundador da Inditex, Ortega tem fortuna de US$ 116,5 bilhões e investimentos que competem com os de Musk

Fernanda Varela

Publicado em 3 de setembro de 2025 às 05:30

Amancio Ortega Crédito: Reprodução

Amancio Ortega, 88 anos, é considerado um dos empresários mais influentes e discretos do mundo. Fundador da Inditex, maior grupo de fast fashion do planeta, ele transformou a Zara em um império global e, segundo o ranking em tempo real da Forbes, divulgado este ano, acumula um patrimônio de US$ 116,5 bilhões. O valor o coloca como o segundo homem mais rico da Europa, atrás apenas de Bernard Arnault, da LVMH.

Amancio Ortega 1 de 6

Nascido em 1936, em Busdongo de Arbas, na Espanha, Ortega veio de uma família humilde. Filho de ferroviário, abandonou os estudos aos 13 anos para ajudar em casa e começou a trabalhar como office boy em uma loja de roupas na Corunha. Foi nesse ambiente que conheceu o mercado da moda. Em 1963, fundou a GOA Confecciones, especializada em roupões, cujo nome vinha das iniciais de “Ortega Amancio” invertidas. Doze anos depois, inaugurou a primeira loja da Zara, que deu início ao grupo Inditex, hoje com mais de 7.500 unidades espalhadas pelo mundo.

A proposta de vender roupas inspiradas em grandes grifes, mas com preços acessíveis, fez da marca um fenômeno de vendas e consolidou Ortega como referência no setor têxtil. Paralelamente à moda, ele se tornou um dos maiores investidores imobiliários da Europa. Em 2018, por exemplo, comprou o complexo Troy Block, em Seattle, onde funciona parte da sede da Amazon, por cerca de 655 milhões de euros, o equivalente a US$ 740 milhões na época.

Nos últimos anos, Ortega tem ampliado seus investimentos em infraestrutura tecnológica e energia renovável, setores dominados por Elon Musk. Esse movimento levou analistas a apontarem uma rivalidade indireta entre os dois bilionários. Embora mantenha o perfil reservado que o acompanha desde o início da carreira, Ortega tem disputado espaço em licitações e projetos estratégicos que também interessam ao dono da Tesla e da SpaceX.

Discreto, o empresário continua vivendo na Corunha, onde costuma ser visto caminhando pelas fábricas da Zara, vestido de forma simples, com polo azul-marinho e calça cinza. É casado com Flora Pérez, tem paixão pelo futebol e mantém a Fundação Amancio Ortega, voltada a projetos de educação e saúde. Em 2017, doou US$ 344 milhões para financiar equipamentos de tratamento contra o câncer na Espanha.

Veja as 7 dicas do CEO na legenda das imagens na galeria abaixo: