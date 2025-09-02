Acesse sua conta
Noiva cancela casamento na Índia após noivo errar conta de matemática

Convidados ficaram constrangidos e polícia precisou intervir na cerimônia

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 2 de setembro de 2025 às 18:56

Casamento indiano
Casamento indiano Crédito: Reprodução

Um casamento em Rasoolabad, no estado de Uttar Pradesh, na Índia, terminou de forma inesperada. Durante a cerimônia, a noiva Lovely pediu ao futuro marido, Ram Baran, que respondesse a uma pergunta de matemática: “Quanto é 15 + 6?”. O noivo respondeu “17”, e a noiva imediatamente se recusou a prosseguir com a união. 

O pai de Lovely declarou à imprensa local que a família do noivo havia enganado os parentes da noiva sobre o nível de escolaridade dele. Segundo ele, “até uma criança do primeiro ano saberia responder à questão”.

A situação gerou confusão entre os convidados e foi necessária a intervenção da polícia para evitar maiores conflitos. No fim, as famílias concordaram em devolver presentes, joias e outros itens trocados antes da cerimônia. O caso aconteceu em março de 2015, mas sempre volta a ser comentada nas redes sociais.

