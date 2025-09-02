Acesse sua conta
'Eu tenho fetiche em deficiente': Tokinho denuncia influencer por assédio sexual e discriminação

Crime teria ocorrido durante transmissão ao vivo em um evento em Pinheiros, São Paulo

  • Foto do(a) author(a) Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 2 de setembro de 2025 às 17:54

Tokinho acusa influenciador de assédio sexual
Tokinho acusa influenciador de assédio sexual Crédito: Reprodução / Instagram

Tokinho usou as redes sociais para denunciar um influencer que o abordou em um evento em Pinheiros, em São Paulo para gravação de uma entrevista para as redes sociais. Humorista, ator e influenciadora, Tokiquinho tem nanismo e alega que foi alvo de assédio sexual, discriminação e uso indevido de sua imagem. 

Em nota, a equipe de Tokinho denunciou a situação vivida pelo famoso. “Tokinho, foi alvo de discriminação, assédio sexual e exposição indevida de sua imagem sem consentimento, durante evento realizado na Arena Pinheiros, em São Paulo", inicia o comunicado.

Tokinho é ator, humorista e influencer por Reprodução / Instagram

"Tais práticas de natureza criminosa e inaceitável foram perpetradas por outro influenciador, que transmitia para milhões de pessoas, todo o conteúdo, por meio de live em suas redes sociais, e resultaram em graves danos à imagem e à saúde psicológica de Tokinho", detalha a nota.

Nota divulgada pela imprensa de Tokinho
Nota divulgada pela imprensa de Tokinho Crédito: Reprodução

Em vídeo, Tokinho afirma que o influencer teria dito que sente atração física por pessoas deficientes e que queria dar um beijo em Tokinho, além de ter feito comentários inapropriados sobre a aparência dele.

“Eu vou te abusar. […] Eu tenho fetiche com deficiente”, afirma o homem, em trecho de vídeo divulgado nas redes sociais de Tokinho. 

Ele que é uma pessoa com nanismo rebate o influenciador: “Beba que é melhor para você responder seu processo”. Ele afirma ainda que não conhecia outro influenciador e que ouviu ofensas sobre as suas partes íntimas. “Uma das situações mais constrangedoras da minha vida. […] Isso não pode ficar assim, não pode continuar dessa forma”, relatou, indignado.

Nos comentários, diversos famosos manifestaram seu apoio a Tokinho. "Já tive o DESPRAZER de dar de cara com um vídeo desse rapaz e é muito triste ver a visibilidade e comunidade engajada que um ser miserável desses tem. Sinto muito por vc ter passado por isso, amigo. vai pra cima! estamos com você", escreveu o ex-BBB Lucas Pizane. 

"Quanto absurdo, desrespeito, preconceito, meu Deus, que triste! Estamos com você amigo!!!!", disse a influenciadora Gkay.

