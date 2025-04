VEJA VÍDEO

De volta! Ana Paula Arósio retorna às telas em novo trabalho após 15 anos afastada

Longe da TV desde 2010, atriz surpreende fãs ao aparecer em vídeo publicitário

No vídeo da campanha, que já circula nas redes sociais da Meta, nos cinemas e no Globoplay, a atriz compartilha uma reflexão sobre escolhas e recomeços. “Escolhas leves nos fazem voar, nos transformam. Eu escolhi a coragem, a alegria, escolhi ser eu mesma. Quando percebi, tudo tinha mudado e eu estava mais forte”, diz Ana Paula na narração do comercial. Em outro trecho, ela complementa: “Acredito em escolhas e no autocuidado como base para um futuro mais livre e feliz.”>