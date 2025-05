BASTIDORES DA TV

Demitido? Globo revela futuro de Jorge Pontual na emissora

Após especulações sobre substituição por Nilson Klava, emissora garante permanência do jornalista no cargo internacional

A TV Globo se manifestou oficialmente nesta terça-feira (12) para pôr fim aos rumores sobre a possível demissão de Jorge Pontual, correspondente internacional em Nova York. Em nota enviada à colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles, a emissora negou qualquer mudança no posto ocupado pelo jornalista há décadas. >

O boato sobre a substituição ganhou fôlego após o nome de Nilson Klava, atual apresentador do Em Ponto na GloboNews, surgir como possível sucessor. De acordo com informações do site TV Pop, Klava teria solicitado desligamento do noticiário matinal devido à dificuldade de adaptação à rotina em São Paulo e estaria se preparando para uma mudança para os Estados Unidos. O fato de sua esposa ser jornalista e cogitada para atuar como editora nos telejornais internacionais da Globo aumentou ainda mais as suspeitas.>