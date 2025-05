CASADO HÁ 15 ANOS

Denilson relembra início na família Camargo: 'Contato passou a ser ríspido'

Ex-jogador disse que cunhados Zezé Di Camargo e Luciano queriam saber quais intenções ele tinha com Luciele Camargo

Giuliana Mancini

Publicado em 6 de maio de 2025 às 11:34

Luciele Camargo e Denilson Crédito: Reprodução

Prestes a completar 15 anos de casado, o ex-jogador Denilson relembrou como foi entrar para a família Camargo. O comentarista da Globo disse que conhecia Zezé Di Camargo antes de começar a namorar com Luciele Camargo, mas que o relacionamento que tinha até então com o cantor mudou quando eles passaram a ser cunhados.>

"Zezé Di Camargo eu já conhecia porque ele torce para o São Paulo, mas, quando entrei para a família Camargo, o contato que eu tinha amigável passou a ser mais ríspido porque comecei a namorar a irmã. Eles [Zezé e Luciano] começaram a me tratar não como a celebridade do futebol, mas como um cara que estava envolvido com a Luciele. Queriam saber quais intenções eu tinha com ela. Isso me chamou a atenção por conta do cuidado, respeito e amor deles por ela", falou, em entrevista ao jornal O Globo.>

"Eu vi uma família muito bacana quando você começa a conviver. Um dos pontos mais importantes da minha relação com eles é que nos identificamos com os valores. A relação com eles é maravilhosa. Temos um convívio bem transparente", completou.>

O ex-jogador falou que, quando conheceu Luciele, ficou animado e logo engatou um namoro. Mas, por desejo da amada, o casal passou cerca de seis meses sem revelar publicamente o relacionamento.>

"Eu doido para tornar público o relacionamento, mas ela não queria isso. Ela tinha um pensamento de que as pessoas iriam criticá-la porque estava com um jogador de futebol, com aquela fama de jogador de futebol. Confesso que não tinha uma fama tão bacana: "o cara é mulherengo, baladeiro", e ela não queria ter sua intimidade exposta. Namoramos escondidos, mas fomos convidados para o casamento do Caio Ribeiro, e nesse casamento alguns fotógrafos nos viram. A partir de então, não nos desgrudamos mais", comentou.>

Denilson e Luciele Camargo são pais de Maria Eduarda, de 14 anos, e Davi, de 10. Pentacampeão mundial com a Seleção Brasileira em 2002, o ex-jogador fez uma brincadeira com as casas de apostas e celebrou a longa duração do casamento. Também revelou os planos para a comemoração com a esposa.>