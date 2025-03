VEJA VÍDEO

Desaparecida há 8 meses, idosa é reconhecida pela família ao invadir palco e dançar em show

Aidé tem 70 anos e roubou a cena durante um festival de música

Fernanda Varela

Publicado em 19 de março de 2025 às 15:39

Idosa Crédito: Reprodução

Uma idosa de 70 anos, que estava desaparecida há 8 meses, foi encontrada de forma bastante surpreendente. Dona Aidé foi vista e reconhecida por seus familiares após surgir em vários vídeos que ganharam a internet. Isso porque ela subiu no palco durante um festival de música na Colômbia e entregou tudo.>

A idosa invadiu o palco durante o show do cantor Rafa Pérez, no Festival Vallenato de Fonseca, em La Guajira. As cenas viralizaram e tiveram mais de dois milhões de visualizações no Instagram. Nelas, a idosa aparece fazendo cambalhotas, piruetas, dando saltos e super feliz com a performance. A cena inusitada aconteceu em setembro do ano passado, mas o vídeo repercutiu no Brasil essa semana.>

Com a repercussão, familiares fizeram contato com a equipe do cantor e explicaram que a idosa sofre de problemas cognitivos e tem falhas de memória, fazendo com que ela desapareça eventualmente.>