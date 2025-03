MUNDO ANIMAL

Alexandre Rossi, o Dr. Pet, anuncia morte do irmão de Estopinha: 'Não consigo mensurar a dor'

A cadelinha foi a primeira pet influencer do país

Alexandre Rossi, mais conhecido como Dr. Pet, anunciou nas suas redes sociais a morte do cachorro Barthô, que era irmão de Estopinha, a primeira pet a se tornar influencer no Brasil. Ela morreu há um ano e meio , quando tinha 14 anos . >

No Instagram, o veterinário lamentou a perda e emocionou ao falar do companheiro. "Hoje, o nosso Barthô descansou. Não consigo mensurar a dor que estou sentindo, mas não posso deixar de agradecer cada mensagem, cada oração e cada pensamento positivo. O que mais me conforta é saber que ele foi imensamente amado e ajudou a mudar e alegrar tantas vidas, começando pela minha", escreveu.>