Descubra o superalimento chinês que retarda o envelhecimento e evita a perda de visão

Rica em antioxidantes, esta fruta originária do Tibete ajuda a combater os radicais livres e a prevenir o envelhecimento precoce

Publicado em 1 de setembro de 2025 às 07:27

Descubra como a goji berry, um superalimento de alto valor nutricional, protege as células e melhora a qualidade de vida Crédito: Freepik

A goji berry é um superalimento oriundo das regiões montanhosas da China e do Tibete que, nos últimos anos, conquistou espaço nas mesas e dietas ao redor do mundo. Reconhecida por seu alto valor nutricional, a fruta tem se destacado por oferecer uma série de vantagens para a saúde, como a prevenção do envelhecimento e a proteção dos olhos.

Superalimentos, por definição, são aqueles com grande concentração de vitaminas e minerais que podem proporcionar benefícios substanciais à saúde. A goji berry, agora encontrada facilmente em feiras livres e lojas de produtos naturais, se encaixa perfeitamente nesta categoria, e sua popularidade continua a crescer.

A razão por trás da ascensão da goji berry é sua riqueza em vitaminas, minerais e antioxidantes. Essas substâncias trabalham na proteção das células contra os radicais livres, moléculas que aceleram o envelhecimento. Por isso, a fruta tem sido associada à melhora da saúde da pele e da visão.

Benefícios da goji berry para a saúde

A goji berry oferece uma série de benefícios para a saúde da pele. Os antioxidantes presentes na fruta ajudam a combater o envelhecimento precoce, o que resulta em uma redução das linhas de expressão e uma aparência mais jovem. Além disso, o consumo da fruta estimula a produção de colágeno, proteína crucial para manter a elasticidade e firmeza da pele.

A proteção da visão é outra vantagem significativa. A goji berry contém zeaxantina e luteína, antioxidantes que atuam na prevenção de doenças oculares comuns com o avanço da idade, como a degeneração macular. Os nutrientes da fruta também reforçam o sistema imunológico, tornando o organismo mais resistente a infecções por vírus e bactérias.

Disposição e bem-estar no dia a dia

Para quem busca mais energia, a goji berry é uma ótima aliada. A fruta fornece carboidratos de alta qualidade que são rapidamente convertidos em energia, sem causar picos de açúcar. Isso a torna uma opção ideal para quem pratica atividades físicas ou precisa de mais disposição durante o dia.