Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Descubra o superalimento chinês que retarda o envelhecimento e evita a perda de visão

Rica em antioxidantes, esta fruta originária do Tibete ajuda a combater os radicais livres e a prevenir o envelhecimento precoce

  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Agência Correio

Publicado em 1 de setembro de 2025 às 07:27

Descubra como a goji berry, um superalimento de alto valor nutricional, protege as células e melhora a qualidade de vida
Descubra como a goji berry, um superalimento de alto valor nutricional, protege as células e melhora a qualidade de vida Crédito: Freepik

A goji berry é um superalimento oriundo das regiões montanhosas da China e do Tibete que, nos últimos anos, conquistou espaço nas mesas e dietas ao redor do mundo. Reconhecida por seu alto valor nutricional, a fruta tem se destacado por oferecer uma série de vantagens para a saúde, como a prevenção do envelhecimento e a proteção dos olhos.

Goji berry

Goji berry por Shutterstock
Goji berry por Shutterstock
Goji berry por Shutterstock
Goji berry por Shutterstock
Goji berry por Shutterstock
Goji berry por Shutterstock
Goji berry por Shutterstock
Goji berry por Shutterstock
Goji berry por Shutterstock
Goji berry por Shutterstock
1 de 10
Goji berry por Shutterstock

Superalimentos, por definição, são aqueles com grande concentração de vitaminas e minerais que podem proporcionar benefícios substanciais à saúde. A goji berry, agora encontrada facilmente em feiras livres e lojas de produtos naturais, se encaixa perfeitamente nesta categoria, e sua popularidade continua a crescer.

A razão por trás da ascensão da goji berry é sua riqueza em vitaminas, minerais e antioxidantes. Essas substâncias trabalham na proteção das células contra os radicais livres, moléculas que aceleram o envelhecimento. Por isso, a fruta tem sido associada à melhora da saúde da pele e da visão.

Leia mais

Imagem - Morcego-dourado-filipino pode chegar ao tamanho de um ser humano: 'Impressionante'

Morcego-dourado-filipino pode chegar ao tamanho de um ser humano: 'Impressionante'

Imagem - Aprenda a limpar o micro-ondas com segredinho que você tem na sua casa

Aprenda a limpar o micro-ondas com segredinho que você tem na sua casa

Imagem - O que acontece com seu corpo se você comer 1 laranja por dia

O que acontece com seu corpo se você comer 1 laranja por dia

Benefícios da goji berry para a saúde

A goji berry oferece uma série de benefícios para a saúde da pele. Os antioxidantes presentes na fruta ajudam a combater o envelhecimento precoce, o que resulta em uma redução das linhas de expressão e uma aparência mais jovem. Além disso, o consumo da fruta estimula a produção de colágeno, proteína crucial para manter a elasticidade e firmeza da pele.

A proteção da visão é outra vantagem significativa. A goji berry contém zeaxantina e luteína, antioxidantes que atuam na prevenção de doenças oculares comuns com o avanço da idade, como a degeneração macular. Os nutrientes da fruta também reforçam o sistema imunológico, tornando o organismo mais resistente a infecções por vírus e bactérias.

Disposição e bem-estar no dia a dia 

Para quem busca mais energia, a goji berry é uma ótima aliada. A fruta fornece carboidratos de alta qualidade que são rapidamente convertidos em energia, sem causar picos de açúcar. Isso a torna uma opção ideal para quem pratica atividades físicas ou precisa de mais disposição durante o dia.

Ademais, pesquisas sugerem que o consumo regular pode ajudar a melhorar o humor e reduzir o estresse. Isso se deve aos aminoácidos da fruta, que influenciam a produção de serotonina, o neurotransmissor conhecido por sua ação na sensação de bem-estar. A goji berry pode ser consumida de várias formas, seja in natura, desidratada ou em sucos.

Mais recentes

Imagem - Condomínio proíbe relações sexuais à noite e gera polêmica entre moradores

Condomínio proíbe relações sexuais à noite e gera polêmica entre moradores
Imagem - Manuela Dias reage a polêmicas de ‘Vale Tudo’ e compartilha apoio de fãs: ‘Críticas são inveja’

Manuela Dias reage a polêmicas de ‘Vale Tudo’ e compartilha apoio de fãs: ‘Críticas são inveja’
Imagem - Esses 2 signos vão prosperar em setembro e podem ter ganhos financeiros surpreendentes

Esses 2 signos vão prosperar em setembro e podem ter ganhos financeiros surpreendentes

MAIS LIDAS

Imagem - Três toneladas de espécie invasora são removidas da Baía de Todos-os-Santos
01

Três toneladas de espécie invasora são removidas da Baía de Todos-os-Santos

Imagem - Homem é preso por ameaçar youtuber Felca após denúncias de exploração infantil na internet
02

Homem é preso por ameaçar youtuber Felca após denúncias de exploração infantil na internet

Imagem - TJ abre concurso para nível médio e superior com salários de até R$ 9,2 mil
03

TJ abre concurso para nível médio e superior com salários de até R$ 9,2 mil

Imagem - Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento após oito anos; parceria profissional continua
04

Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento após oito anos; parceria profissional continua